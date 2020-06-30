Скандинавский лоукостер Norwegian Air отказался от покупки почти 100 "Боингов" и подаёт в суд на авиаконцерн

Авиакомпания Norwegian Air отменила заказы на 97 самолетов Boeing, в том числе, на 92 воздушных судна печально известной модели 737 MAX и пять 787 Dreamliners, пишет Рейтер со ссылкой на заявление бюджетного перевозчика из Осло.

«Кроме того, норвежцы подали судебный иск о возврате авансовых платежей и компенсации убытков компании, связанных с отменой полётов и поставок 737-MAX, а также, проблемами с двигателем на 787», - сказано в сообщении.



Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения маневренности. После этого большинство стран закрыли небо для полётов Boeing 737 MAX, а авиакомпании, в том числе российские, отказались получать заказанные самолёты.