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30.06.2020 00:50
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Как будто и нет коронавируса. В центре Петербурга уличные музыканты собирают аншлаги

Активность в центре Петербурга возвращает докоронавирусные обороты. Лишённые клубов и концертов горожане собираются в толпы и отдыхают под песни уличных музыкантов.

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

К 29 июня прогуляться по опустевшему Невскому проспекту уже не представляется возможным не только в выходные, но и в будни. Вечером понедельника привычные места заняли музыканты и отбоя от слушателей не было.

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Фотокорреспондент «Фонтанки» прошёлся по Невскому до Дворцовой площади, попытался пересчитать аудиторию выступающих и сбился. Стихийные концерты устраивают напротив «Гостиного двора», рядом со станцией метро «Невский проспект», перед Эрмитажем. Играют как на стандартных инструментах, так и на бутылках и банках. Аплодисменты срывают музыканты рядом с театром Музыкальной комедии. Там петербуржцы не только слушают и подпевают, но и подтанцовывают.

Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

За весь период пандемии в Петербурге выявили почти 24 тысячи заболевших коронавирусом. Чуть более 17 тысяч выздоровели, 1 105 человек, по официальным данным, скончались. В городе постепенно ослабляют ограничения, но часть из них по-прежнему действует. Получившие некоторую свободу горожане хлынули отдыхать на Рубинштейна, однако вечеринки проходят и у залива. Полицейские устраивают облавы и обещают сделать их регулярными.

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

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Комментарии (5)

261214541
офигеть новость! мир никогда не будет прежним))
оказывается, на улицах есть люди, вот ведь сенсация!
Random_spb
Усилители - зло!
krasnonosov
"Не прячь музыку, она опиум
Для никого, только для нас.
Давай вечером умрём весело,
Поиграем в декаданс." (с) "Агата Кристи"
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