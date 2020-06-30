Как будто и нет коронавируса. В центре Петербурга уличные музыканты собирают аншлаги
Активность в центре Петербурга возвращает докоронавирусные обороты. Лишённые клубов и концертов горожане собираются в толпы и отдыхают под песни уличных музыкантов.
К 29 июня прогуляться по опустевшему Невскому проспекту уже не представляется возможным не только в выходные, но и в будни. Вечером понедельника привычные места заняли музыканты и отбоя от слушателей не было.
Фотокорреспондент «Фонтанки» прошёлся по Невскому до Дворцовой площади, попытался пересчитать аудиторию выступающих и сбился. Стихийные концерты устраивают напротив «Гостиного двора», рядом со станцией метро «Невский проспект», перед Эрмитажем. Играют как на стандартных инструментах, так и на бутылках и банках. Аплодисменты срывают музыканты рядом с театром Музыкальной комедии. Там петербуржцы не только слушают и подпевают, но и подтанцовывают.
Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
За весь период пандемии в Петербурге выявили почти 24 тысячи заболевших коронавирусом. Чуть более 17 тысяч выздоровели, 1 105 человек, по официальным данным, скончались. В городе постепенно ослабляют ограничения, но часть из них по-прежнему действует. Получившие некоторую свободу горожане хлынули отдыхать на Рубинштейна, однако вечеринки проходят и у залива. Полицейские устраивают облавы и обещают сделать их регулярными.