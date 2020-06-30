Черная речка: район для инвестиций или для жизни?

Локация



Один из первых и ярких проектов в этой локации — квартал бизнес-класса ЦДС «Чёрная Речка». Жилой комплекс строится рядом с Кантемировским мостом и набережной Большой Невки, и состоит из девяти корпусов, объединенных одной концепцией — приватности и безопасности среди удобств большого города. Окружение предлагает многое, к чему стремятся жители мегаполиса — пешую доступность сразу до двух станций метро, близость исторического центра Петербурга и крупных торгово-развлекательных комплексов, обилие зеленых зон и парков. И все это — в пределах 20 минут пешком.



Помимо развитой внешней инфраструктуры, комплекс предложит покупателям свою собственную, внутреннюю — школу и детский сад во дворе, а также обширную зеленую зону для отдыха и шоппинга — пешеходный променад вдоль Белоостровской улицы.

Квартирография



В комплексе появятся 4800 квартир, покупатели смогут выбрать подходящую из сотен разнообразных планировок. Учитывая уровень комплекса, студий в нем не будет, а на этаже расположится не более пяти квартир.



Площадь однокомнатных квартир варьируется от 31 до 50 кв. м. Этот вариант хорош как для инвестиций, так и для постоянного проживания одного-двух человек. Также однокомнатная квартира в ЦДС «Чёрная Речка» подойдет на роль второго жилья на время командировок в Санкт-Петербург, что актуально для собственников бизнеса и топ-менеджеров.



Площадь семейных квартир в комплексе варьируется от 51 до 191 кв. м. За счет каскадной архитектуры корпусов с перепадом высот от 10 до 14 этажей, многие квартиры будут иметь собственную террасу, с которой можно будет наслаждаться видом на центр города.