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Черная речка: район для инвестиций или для жизни?
Локация в окрестностях ст. м «Чёрная речка» и «Лесная» развивается, превращаясь в статусный район комфорт и бизнес-класса. Проекты здесь интересны как для проживания, так и с точки зрения инвестиций. Рассмотрим подробнее, что сегодня предлагается в этой части Петербурга.
Локация
Один из первых и ярких проектов в этой локации — квартал бизнес-класса ЦДС «Чёрная Речка». Жилой комплекс строится рядом с Кантемировским мостом и набережной Большой Невки, и состоит из девяти корпусов, объединенных одной концепцией — приватности и безопасности среди удобств большого города. Окружение предлагает многое, к чему стремятся жители мегаполиса — пешую доступность сразу до двух станций метро, близость исторического центра Петербурга и крупных торгово-развлекательных комплексов, обилие зеленых зон и парков. И все это — в пределах 20 минут пешком.
Помимо развитой внешней инфраструктуры, комплекс предложит покупателям свою собственную, внутреннюю — школу и детский сад во дворе, а также обширную зеленую зону для отдыха и шоппинга — пешеходный променад вдоль Белоостровской улицы.
Квартирография
В комплексе появятся 4800 квартир, покупатели смогут выбрать подходящую из сотен разнообразных планировок. Учитывая уровень комплекса, студий в нем не будет, а на этаже расположится не более пяти квартир.
Площадь однокомнатных квартир варьируется от 31 до 50 кв. м. Этот вариант хорош как для инвестиций, так и для постоянного проживания одного-двух человек. Также однокомнатная квартира в ЦДС «Чёрная Речка» подойдет на роль второго жилья на время командировок в Санкт-Петербург, что актуально для собственников бизнеса и топ-менеджеров.
Площадь семейных квартир в комплексе варьируется от 51 до 191 кв. м. За счет каскадной архитектуры корпусов с перепадом высот от 10 до 14 этажей, многие квартиры будут иметь собственную террасу, с которой можно будет наслаждаться видом на центр города.
Планировки позволяют реализовать потребности любых семей. Например, здесь есть возможность обустроить детскую с отдельной туалетной комнатой, или приватную зону — изолированную спальню с отдельной гардеробной и ванной комнатой, а также общественные зоны в кухне-гостиной. Для удобства в квартирах созданы специальные места для хранения вещей в прихожей, просторные гардеробные и кладовые, а также отдельные постирочные зоны.
Квартиры передаются покупателям с черновой отделкой, что является стандартном для проектов бизнес-класса. Опционально застройщик предлагает выполнить в квартире отделку по одному из готовых дизайн проектов высокого уровня.
Стоимость квартир в комплексе меняется по мере увеличения строительной готовности. Сейчас она начинается от 5,7 млн руб. за однокомнатную квартиру площадью 31 кв. м. Всего в настоящий момент в продаже находятся квартиры в четырех корпусах (1, 2, 3 и 5). Первая очередь, состоящая из корпусов 2 и 3, будет введена в эксплуатацию в III квартале 2021 года.
Безопасность
Идея приватности выражена даже в архитектуре жилого комплекса. Все корпуса связаны единым контекстом и стилем, при этом каждое из девяти зданий своей формой создает собственное, закрытое для посторонних пространства двора. В комплексе реализована концепция «двор без машин», благодаря чему все пространство отдано для отдыха жителей.
Доступ на территорию получат только машины аварийных служб, для чего все корпуса объединены между собой центральной аллеей, обеспечивающей проезд по всей территории комплекса. Парковочные места для жителей и их гостей расположены в подземном паркинге (более 2,6 тысяч машиномест) и по внешнему периметру жилого комплекса. При этом для удобства жителей вход в парадные будет осуществлен с двух сторон — попасть домой можно будет как со стороны улицы, так и со стороны двора.
Жители ЦДС «Чёрная Речка» смогут чувствовать себя в безопасности благодаря системам видеонаблюдения во дворе, в парадных и местах общего пользования. Доступ на территорию комплекса будет осуществляться по магнитным ключам. А рутинные дела станут легче за счет системы управления и диспетчеризации, которая автоматически будет собирать данные с аварийных и охранных датчиков, а также собирать и отправлять показания счетчиков.
Архитектура и дизайн
Внешний вид комплекса соответствует статусу проекта бизнес-класса. Фасады домов выполнены из натуральных материалов, преимущественно — керамических панелей (архитектурной терракоты и клинкерного кирпича) от ведущих европейских производителей. Отделка входных групп и межквартирных коридоров будет выполнена по индивидуальному проекту в стиле единой архитектурной концепции всего комплекса.
Невысокая этажность ЦДС «Чёрная Речка», с одной стороны, соразмерна окружению, где нет высотной застройки, с другой — открывает панорамные виды из окон уже со средних этажей. Разноэтажность и небольшая высота корпусов создает соразмерную человеку среду без перенаселенности, что также в полной мере соответствует требованиям к проектам бизнес-класса.
ЦДС «Чёрная Речка» — застройщик ООО «Городская Перспектива», проектная декларация на сайте наш.дом.рф