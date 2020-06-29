Петербуржцы гуляют в дыму и жалуются на смог в двух районах. Говорят, Металлострой не видно
Жители Невского и Фрунзенского районов Петербурга несколько часов принюхиваются к запаху гари вечером 29 июня. Искать источник, похоже, следует далеко за пределами города.
Жалобы посыпались в редакцию «Фонтанки» около одиннадцати часов вечера понедельника. По словам читателей, дымкой затягивает юг города, смог наблюдают в Купчино в районе Софийской, Турку и Дунайского проспекта. «Дышать затруднительно», - отмечают горожане. - «Сильнейшее задымление на протяжении часа. Заволокло дымом весь район Софийской».
Аналогичные сообщения пришли от жителей Невского района. Пишут, что в 22:40 рядом с метро «Рыбацкое» смог стоял такой, что напомнил о лесных пожарах. В группе «Экология в Рыбацком» добавляют, что зажимают носы примерно с девяти часов вечера, а к 23 часам «Металлострой не видно». Запах гари за час до полуночи почувствовали также в центре города, например, на Казанской улице.
«Похоже, у нас где-то в Шушарах снова горят торфяники. Запах горящего торфа легко узнаваем», - предполагает Сергей из Рыбацкого. В ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что на территории города пожаров, которые могли бы нагнать смог, нет. Его с территории соседнего региона в город несёт юго-восточный ветер.
«Фонтанка» запросила комментарий у областного МЧС.