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29.06.2020 23:00
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В Петербурге еще одна урна сходит с конституционной дистанции. Перед этим сообщалось о возможном двойном голосовании

Горизбирком прокомментировал ситуацию в УИК 2206. Двойного голосования не обнаружено, но бюллетени из избирательной урны, возможно, придется переложить в обычную.

О происшествии днем 29 июня сообщал Znak.com. По данным издания, жительница Петербурга, если верить спискам, получила бюллетень и во время голосования во дворе, и на избирательном участке.

Как сообщил вечером замначальника управления по СМИ аппарата Горизбиркома Григорий Марголин-Каганский, факта двойного голосования не выявлено. «Участница голосования выразила свою волю только один раз, в помещении избирательного участка, - сообщил он. - При этом ее фамилия была включена в выписку из списка избирателей, которая использовалась при организации голосования на дворовой территории по месту жительства». Член УИК пояснила, что на фоне усталости «она допустила ошибку и в строчке с фамилией данной избирательницы расписался другой человек, установить которого пока не представилось возможным».

Ящик опечатан, искать расписавшегося будут сотрудники ТИК. Если сделать этого не удастся и число бюллетеней совпадет с количеством фамилий в выписке, все бюллетени в урне будут признаны недействительными.

В России с 25 июня запущено голосование по поправкам в Конституцию. Одной из главных отличительных черт этой процедуры является голосование на придомовых участках. Ранее полномочия двух членов УИК 505 были прекращены. Поводом стало видео, на котором фигурирует переносная урна и манипуляции с ней двух женщин.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

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