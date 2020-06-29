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29.06.2020 23:20
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Женевский автосалон в 2021 году не состоится из-за COVID-19.Как и в 2020-м

Организаторы международного Женевского автосалона решили не проводить шоу в 2021 году из-за пандемии коронавируса, как и в нынешнем, об этом они сообщили вечером 29 июня.

Они уточнили, что большинство участников выставки, возможно не будут участвовать в шоу 2021 года и что они хотели бы принять участие в 2022 году.

Предполагалось, что шоу состоится в марте 2021 года. Запланированный на весну этого года автосалон-2020 также не состоялся в связи с ситуацией с коронавирусом.

Женевский автосалон – одна из ведущих выставок в мире, на ней ежегодно презентуют новинки главных мировых автомобильных брендов.

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Комментарии (1)

ТиМуР
Верхушка бизнеса планеты детально проинформирована , как все будет дальше протекать.
Ближайшие пару лет «жить» будем , в основном летом.
Перспективы открытия границ в мире тоже печальны..:(
ЕС 🇪🇺 раз в две недели будет штудировать ситуацию в странах и дополнять список «зелёных стран», не последнюю роль будет играть геополитика.
В нынешний список , например, не включили Китай 🇨🇳 . Но дали знать, что если китайцы пойдут навстречу и пустят к себе европейцев , меры будут приняты зеркальные.
А вы говорите вирус. .. вирус само собой .. но не без двойных стандартов и корысти геополитической .. не люблю что-то размышлять о политике - дело бесполезное и лишнее , но к сожалению в данной ситуации. . . .
печально все это , в целом . Надеюсь на благоразумие финнов 🇫🇮 и на улучшение эпидемиологической ситуации у нас в Северо- Западе.
Доброй ночи всем, кто это прочёл .
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