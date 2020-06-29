Женевский автосалон в 2021 году не состоится из-за COVID-19.Как и в 2020-м

Организаторы международного Женевского автосалона решили не проводить шоу в 2021 году из-за пандемии коронавируса, как и в нынешнем, об этом они сообщили вечером 29 июня.

Они уточнили, что большинство участников выставки, возможно не будут участвовать в шоу 2021 года и что они хотели бы принять участие в 2022 году.



Предполагалось, что шоу состоится в марте 2021 года. Запланированный на весну этого года автосалон-2020 также не состоялся в связи с ситуацией с коронавирусом.



Женевский автосалон – одна из ведущих выставок в мире, на ней ежегодно презентуют новинки главных мировых автомобильных брендов.

