Женевский автосалон в 2021 году не состоится из-за COVID-19.Как и в 2020-м
Организаторы международного Женевского автосалона решили не проводить шоу в 2021 году из-за пандемии коронавируса, как и в нынешнем, об этом они сообщили вечером 29 июня.
// DECISIONS OF THE FOUNDATION "SALON INTERNATIONAL DE L'AUTOMOBILE" ON THE FUTURE OF GIMS // The Committee and the Foundation Board have decided not to organise an event in 2021. Read the full press release by following this link :https://t.co/zmDJtDSORu— GIMS Swiss (@GimsSwiss) June 29, 2020
Они уточнили, что большинство участников выставки, возможно не будут участвовать в шоу 2021 года и что они хотели бы принять участие в 2022 году.
Предполагалось, что шоу состоится в марте 2021 года. Запланированный на весну этого года автосалон-2020 также не состоялся в связи с ситуацией с коронавирусом.
Женевский автосалон – одна из ведущих выставок в мире, на ней ежегодно презентуют новинки главных мировых автомобильных брендов.