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29.06.2020 22:32
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РОЦИТ: 35% интернет-пользователей проголосовали по поправкам к Конституции, нарушения заметили единицы

Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» представила результаты онлайн-опросов пользователей по вопросам участия в голосовании по конституционным поправкам. Судя по замерам, отдать свой голос готовы более 70% участников.

По данным РОЦИТ, на 29 июня в плебисците поучаствовали 35,3% интернет-пользователей, ещё 36,5% собираются пополнить ряды электората в ближайшее время. При этом подавляющая часть проголосовавших вопросов к процедуре не имеет: 69,8% заявили, что никаких нарушений не увидели. Ещё 10,3% заметили неладное, но считают недочёты несущественными.

РОЦИТ проводит интернет-замеры, начиная с 25 июня. В опросе ежедневно участвуют по 1200 россиян старше 18 лет, избирательная активность растёт. Так, к 26-му числу проголосовали 13,8%, к 27-му - 16,3%, к 28-му - 23,2%.

За или против поправок к Основному закону страны, среди которых обнуление президентских сроков, россияне голосуют с 25 июня по 1 июля. По итогам четырех дней плебисцита в Петербурге волеизъявились более 1,4 млн человек. По данным экзитпол ВЦИОМ, за поправки выступают 76% граждан России. Результаты голосования в паблике «Фонтанки» в VK несколько отличаются: исправлять Конституцию готовы 10, 6% читателей, 61,1% против, ещё 28,2% не собираются участвовать.

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Комментарии (3)

Alex000
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