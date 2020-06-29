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29.06.2020 23:10
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В ГИБДД показали Романа и Евгения, которые спасали трёхлетнего ребёнка на «Скандинавии»

Стали известны имена сотрудников дорожной полиции, искавших врачей для ребёнка, которому требовалась экстренная операция. Коронавирус вынудил везти мальчика в Петербург - в области его развернули на пороге больницы.

Как сообщили в УГИБДД по Петербургу и области 29 июня, накануне вечером водитель автомобиля, в котором истекал кровью трёхлетний мальчик, попросил помощи у сотрудников отдельного батальона №2 - в их зоне ответственности как раз находится трасса «Скандинавия».

«Старшим инспектором ДПС капитаном полиции Ольховником Евгением Викторовичем и инспектором ДПС, старшим сержантом полиции Линкевич Романом Сергеевичем было принято решение сопроводить маму с пострадавшим ребенком в медицинское учреждение», - рассказывают в ведомстве.

Их коллеги передали фотографии 47news. Роману 32 года, служит в ГИБДД с 2013 года. Именно он успокаивал мать, проверял мальчика и дозванивался до больниц и скорой. Евгению 42 года, служит с 2005. Накануне он был за рулём автомобиля, который порой ехал со скоростью под 200 км/ч.

Фото: 47News

Как сообщала «Фонтанка», добраться до больницы в Первомайском удалось за несколько минут. Принимать ребёнка, который упал с велосипеда глазом на штырь, там отказались. Больницы перепрофилирована на работу с ковидом, оказание неотложной помощи временно приостановлено. Как оказалось, при таком раскладе медики не вмешаются, даже если пациент будет уже на пороге. В больнице отказ в осмотре объяснили, сославшись на Роспотребнадзор и Минздрав.

Ребёнка предложили везти в Зеленогорск, однако по пути выяснилось, что и там спасать его не будут. В результате мальчика почти через два часа передали бригаде скорой на Богатырском проспекте, его экстренно прооперировали в Раухфуса. Глаз удалось сохранить.

Фото: 47News

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Комментарии (22)

Zmeika
Спасибо!
Alexander_5e4cfced16b74
мужчины - молодцы, старались... но ситуация с ковидом достигла пика идиотизма ((((
Andy Worholl
скотство это, а не организация работы здравоохранения. ВсЁ, кроме ковида нет больше целей и задач, штопайтесь и лечитесь сами, главное до пунктов голосования доберитесь. Главное статистику показать, упыри в министерствах, кто это организовал так. А то что помимо пусть 1% даже опасной вполне вируса и 99% остальных болячек и острых состояний не лечим теперь или лечим если очень повезло.
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