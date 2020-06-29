На Ветеранов членов УИК забросали яйцами. Возможно, метателя вывела из себя невозможность проголосовать

Двух членов участковой избирательной комиссии в ходе придомового голосования забросали яйцами. Этому предшествовал не особенно внятный разговор с одним из жильцов.



О происшествии «Фонтанке» 29 июня рассказал член УИК № 776 Дмитрий Никифоров. По его словам, вечером он вместе с главой УИК отправился для проведения придомового голосованию по адресу пр. Ветеранов, дом 109, к. 1. Этому предшествовало письмо от управляющей организации, которая занимается обслуживанием дома. Когда члены УИК в начале седьмого пришли во двор, выяснилось, что там происходило собрание жильцов. «Там с балкона выглядывал человек, который кричал, что тоже хочет проголосовать, что он гражданин,- рассказывает Никифоров. - Затем он спустился, спросил – могу ли я голосовать? Мы говорим – если есть регистрация. Если регистрации нет, то нет». Житель размахивал паспортом, но не пытался его предъявить, заявляя, что зарегистрирован в другом месте.