Губернатор Нью-Йорка призвал Трампа ввести в стране масочный режим

«Другие штаты только начинают это делать, это штаты,губернаторы которых считали , что не нужно этого делать, маски не работают, - сказал Куомо на брифинге для СМИ. _ Теперь они говорят ровно обратное, и пусть президент узаконит это своим указом».

Губернатор наиболее пострадавшего от пандемии коронавируса североамериканского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил 29 июня о том, что президент Дональд Трамп должен ввести в стране масочный режим, сообщает Reuters. Более того, по мнению Куомо, Трамп должен подавать пример и закрывать лицо.

Куомо еще раз раскритиковал действия федерального правительства по борьбе с пандемией коронавируса, заявив, что Белый дом «отрицал» пандемию, а потом не делал достаточно, чтобы справиться с ростом числа случаев COVID-19 в несколько штатов США, появившихся за последние несколько недель.



Губернатор Нью-Йорка, также сказал, что акцент Трампа на восстановлении экономики был ошибочным и что он имел неприятные последствия.



«Да, мы должны запустить экономику, но быстрое открытие не принесло ничего хорошо для экономики, - сказал Куомо. -Ведь что происходит, - когда этот вирус всплывает, рынок идет вниз, а не вверх».



США являются мировым антилидром по количеству заболевших и умерших от нового коронавируса.