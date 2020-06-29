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29.06.2020 21:37
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Губернатор Нью-Йорка призвал Трампа ввести в стране масочный режим

Губернатор наиболее пострадавшего от пандемии коронавируса североамериканского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил 29 июня о том, что президент Дональд Трамп должен ввести в стране масочный режим, сообщает Reuters. Более того, по мнению Куомо, Трамп должен подавать пример и закрывать лицо.

«Другие штаты только начинают это делать, это штаты,губернаторы которых считали , что не нужно этого делать, маски не работают, - сказал Куомо на брифинге для СМИ. _ Теперь они говорят ровно обратное, и пусть президент узаконит это своим указом».

Куомо еще раз раскритиковал действия федерального правительства по борьбе с пандемией коронавируса, заявив, что Белый дом «отрицал» пандемию, а потом не делал достаточно, чтобы справиться с ростом числа случаев COVID-19 в несколько штатов США, появившихся за последние несколько недель.

Губернатор Нью-Йорка, также сказал, что акцент Трампа на восстановлении экономики был ошибочным и что он имел неприятные последствия.

«Да, мы должны запустить экономику, но быстрое открытие не принесло ничего хорошо для экономики, - сказал Куомо. -Ведь что происходит, - когда этот вирус всплывает, рынок идет вниз, а не вверх».

США являются мировым антилидром по количеству заболевших и умерших от нового коронавируса.

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Комментарии (1)

hal9000
Там женщины без лифчиков ходят..а маски и подавно не наденут..
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