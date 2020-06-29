Банк России ждёт спада ВВП на 6%

Спад ВВП России во II квартале этого года может превысить 8% в годовом выражении, до конца 2020 - 6%, сообщает Банк России вечером 29 июня.



"По оценкам Банка России, в II квартале спад ВВП может превысить 8% в годовом выражении из-за существенного влияния ограничительных мер на экономическую активность, а также сокращения внешнего спроса", - отмечается в документе.



Основной вклад в снижение ВВП внесет динамика конечного потребления домохозяйств и экспорта, считают в ЦБ. "Смягчение и полная отмена ограничений во многих регионах России будут способствовать ускорению роста деловой активности в ближайшие месяцы. Вместе с тем на горизонте 2020 года как внешний, так и внутренний спрос останется сдержанным. В 2020 году, по оценкам Банка России, ВВП снизится на 4–6%, при этом динамика экономической активности будет оказывать понижательное давление на темпы роста потребительских цен", пишет регулятор.