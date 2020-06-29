Волонтёр Анурьева посмертно получила орден Пирогова за борьбу с вирусом. Умирая от рака, она продолжала развозить продукты
Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Пирогова 19-летнюю студентку медицинского колледжа Светлану Анурьеву из села Карсун Ульяновской области. Соответствующий указ подписан и 29 июня опубликован на сайте Кремля.
Согласно документу, Анурьевой вручат госнаграду за самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией. Получать орден за девушку будут её родители. Светлана Анурьева скончалась от рака 4 степени 31 мая. Участники общероссийской акции «Мы вместе» после её смерти попросили наградить студентку на встрече с президентом.
«В начале мая она почувствовала себя плохо. 5 мая ее положили в больницу. Врачи обнаружили рак четвертой степени. Большинство больных на этой стадии неоперабельны, и им предлагается только паллиативное лечение. 12 мая девушку выписали из больницы. Она продолжила помогать тем, кто в этом нуждался», - рассказывают организаторы акции #МЫВМЕСТЕ.
Светлану называют одним из самых активных волонтёров. Она развозила продукты одиноким пенсионерам и за месяц самостоятельно выполнила 30 заявок. Вклад девушки оценили также на региональном уровне: по распоряжению губернатора региона Сергея Морозова её имя присвоили Ульяновскому медицинскому колледжу. Кроме того, учреждён знак «За вклад в развитие добровольческой деятельности имени Светланы Анурьевой».