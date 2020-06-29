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29.06.2020 21:05
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Волонтёр Анурьева посмертно получила орден Пирогова за борьбу с вирусом. Умирая от рака, она продолжала развозить продукты

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Пирогова 19-летнюю студентку медицинского колледжа Светлану Анурьеву из села Карсун Ульяновской области. Соответствующий указ подписан и 29 июня опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, Анурьевой вручат госнаграду за самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией. Получать орден за девушку будут её родители. Светлана Анурьева скончалась от рака 4 степени 31 мая. Участники общероссийской акции «Мы вместе» после её смерти попросили наградить студентку на встрече с президентом.

Фото: Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики»

«В начале мая она почувствовала себя плохо. 5 мая ее положили в больницу. Врачи обнаружили рак четвертой степени. Большинство больных на этой стадии неоперабельны, и им предлагается только паллиативное лечение. 12 мая девушку выписали из больницы. Она продолжила помогать тем, кто в этом нуждался», - рассказывают организаторы акции #МЫВМЕСТЕ.

Фото: Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики»

Светлану называют одним из самых активных волонтёров. Она развозила продукты одиноким пенсионерам и за месяц самостоятельно выполнила 30 заявок. Вклад девушки оценили также на региональном уровне: по распоряжению губернатора региона Сергея Морозова её имя присвоили Ульяновскому медицинскому колледжу. Кроме того, учреждён знак «За вклад в развитие добровольческой деятельности имени Светланы Анурьевой».

Фото: Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики»
Фото: Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики»

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Комментарии (4)

Leonard
Да уж действительно достойный человек,с большой буквы!!
serglaz
Просто святая какая-то... Жаль девушку, светлая ей память.
tomm
Стойкость духа вызывающая огромное уважение.
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