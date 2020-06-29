«Самотестирование недопустимо»: Комздрав не рекомендует покупать тесты на коронавирус в Интернете

Покупать тесты на коронавирус или антитела в Интернете недопустимо — надо обязательно обращаться к медикам, считает главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике комитета по здравоохранению Смольного Андрей Иванов.



«В ряде случаев даже специалисты неправильно отбирают пробы. И в формате самотестирования качественно отобрать биологической материал, с тем чтобы получить достоверный ответ, не представляется возможным. Я хотел бы предостеречь от подобного рода попыток проходить обследование», — заявил он 29 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».