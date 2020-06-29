«Самотестирование недопустимо»: Комздрав не рекомендует покупать тесты на коронавирус в Интернете
Покупать тесты на коронавирус или антитела в Интернете недопустимо — надо обязательно обращаться к медикам, считает главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике комитета по здравоохранению Смольного Андрей Иванов.
«В ряде случаев даже специалисты неправильно отбирают пробы. И в формате самотестирования качественно отобрать биологической материал, с тем чтобы получить достоверный ответ, не представляется возможным. Я хотел бы предостеречь от подобного рода попыток проходить обследование», — заявил он 29 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».
И добавил, что любое обследование на COVID-19 должно проходить под надзором и под наблюдением медицинского специалиста. Он же определяет его целесообразность.
«Формат самотестирования недопустим. Мы имеем дело с новой коронавирусной инфекцией. Даже специалисты не в полной мере владеют информацией и не всегда верно могут интерпретировать результаты. Особенно если речь идет об обнаружении антител», — сказал Иванов.
Петербург по числу взятых анализов на коронавирус занял второе место в стране, обогнав Московскую область.