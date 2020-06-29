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29.06.2020 19:28
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В Актёрском проезде тушили пожар под окнами высотки. От огня пострадали три машины

Пожар на стихийной парковке рядом с жилыми домами разгорелся в Выборгском районе Петербурга вечером 29 июня. Из пострадавших — только техника.

О задымлении на севере города незадолго до половины седьмого вечера «Фонтанке» сообщили читатели. В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» добавили, что в Актёрском проезде загорелся автомобиль. Судя по фотографиям, горела припаркованная рядом с домом машина, огонь перекинулся на соседнюю.

Как уточнили в ГУ МЧС по Петербургу, пожарных вызвали к дому № 6 по Актёрскому проезду в 18:13. Через двадцать минут силами двух расчётов и девяти сотрудников автомобили потушили.

Всё, что могло сгореть, сгорело в Nissan и Skoda, также досталось припаркованному рядом Mitsubishi. Среди людей пострадавших нет.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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