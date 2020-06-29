FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +18
69.13р77.54р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
29.06.2020 19:18
1
Печать

Глава вирусологического центра объяснил, почему тесты не показывают COVID-19

Руководитель вирусологического центра петербургской больницы № 40 Олег Глотов заявил, что все проблемы с диагностикой коронавируса в лабораториях идут от неправильного забора биоматериала у тестируемых.

«90% проблем с диагностикой — это проблемы взятия биоматериала. Некоторые берут их из носоглотки, погружаясь на 1 сантиметр. А вообще по правилам там чуть ли не на 10 сантиметров надо погружать и брать мазок. Все проблемы оттуда, что биоматериал взят не совсем корректно», — заявил он 29 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».

Напомним, что Петербург вышел на второе место в стране по числу проведенных тестов на коронавирус. В среднем в городе около 360 тестов приходятся на 100 тысяч человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Агроном аэродрома
"по правилам, там чуть ли не на 10 сантиметров надо погружать и брать мазок" - а если ректально, это сколько сантиметров "по правилам"?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний