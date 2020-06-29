Глава вирусологического центра объяснил, почему тесты не показывают COVID-19
Руководитель вирусологического центра петербургской больницы № 40 Олег Глотов заявил, что все проблемы с диагностикой коронавируса в лабораториях идут от неправильного забора биоматериала у тестируемых.
«90% проблем с диагностикой — это проблемы взятия биоматериала. Некоторые берут их из носоглотки, погружаясь на 1 сантиметр. А вообще по правилам там чуть ли не на 10 сантиметров надо погружать и брать мазок. Все проблемы оттуда, что биоматериал взят не совсем корректно», — заявил он 29 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».
Напомним, что Петербург вышел на второе место в стране по числу проведенных тестов на коронавирус. В среднем в городе около 360 тестов приходятся на 100 тысяч человек.