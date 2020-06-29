На Лётчика Паршина водитель потерял мотоцикл, влетел в поребрик и угодил в больницу

Авария «на одного» произошла в Приморском районе Петербурга днём 29 июня. Единственным участником стал мотоциклист, который как будто без посторонней помощи угодил в больницу.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, 22-летний водитель не справился с управлением на улице Лётчика Паршина, 3, незадолго до четырёх часов после полудня. По предварительной информации, он упал с мотоцикла с последующим наездом на бордюрный камень.

В результате молодой человек госпитализирован с тяжёлыми травмами.