FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +18
69.13р77.54р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
29.06.2020 19:07
1
Печать

ВОЗ: За полгода пандемии COVID-19 заразились 10 млн человек, 500 тысяч — скончались

За шесть месяцев со дня сообщения о первом очаге коронавируса в Китае в мире количество заболевших достигло 10 миллионов человек, 500 тысяч скончались. Об этом со ссылкой на генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адхана Гебрейесуса 29 июня сообщает РИА «Новости».

«Завтра будет шесть месяцев с того момента, когда ВОЗ получила первые сообщения об очаге неизвестного типа пневмонии в Китае. Знаменательная дата совпадает с достижением 10 миллионов случаев заражения COVID-19 и 500 тысячами смертей», — сказал он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Fantanka.ru
Десятимиллионного заболевшего ожидает какой-нибудь сюрприз?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний