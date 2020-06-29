ВОЗ: За полгода пандемии COVID-19 заразились 10 млн человек, 500 тысяч — скончались

За шесть месяцев со дня сообщения о первом очаге коронавируса в Китае в мире количество заболевших достигло 10 миллионов человек, 500 тысяч скончались. Об этом со ссылкой на генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адхана Гебрейесуса 29 июня сообщает РИА «Новости».



«Завтра будет шесть месяцев с того момента, когда ВОЗ получила первые сообщения об очаге неизвестного типа пневмонии в Китае. Знаменательная дата совпадает с достижением 10 миллионов случаев заражения COVID-19 и 500 тысячами смертей», — сказал он.

