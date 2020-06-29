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29.06.2020 18:47
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Абхазия может открыться для россиян с середины июля

Власти Абхазии готовы открыть туристический сезон с 15 июля, слова премьер-министра страны Александра Анкваба приводит Sputnik Абхазия 29 июня.

«Штаб поручает министерствам и ведомствам проработать вопрос о возможности открытия туристического сезона с 15 июля, обсудив связанные с этим вопросы с российскими структурами, и принять окончательное решение по этому поводу в зависимости от эпидемиологической обстановки, которая есть в сочинском регионе и других регионах Российской Федерации, потому что отдыхающие к нам едут практически на 100 процентов из России», — сказал Анкваб.

«Мы готовы открыть границу и сегодня, если эти решения не нанесут урон нашей стране. Легковесности в этом плане быть не может. Мы думаем только о том, чтобы ситуация не раскачалась в худшую сторону», — добавил Анкваб.

Граница с Россией была закрыта в Абхазии с 9 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.В Абхазии за все время пандемии было зафиксировано 38 случаев нового коронавируса.

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Комментарии (1)

killbeachtrash
Там Грузия рядом и несмотря на "пресс" любимой Родины ее посетило больше 1 млн. туристов за тот год. Слишком много эксцессов с людьми в Абхазии.
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