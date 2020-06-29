Абхазия может открыться для россиян с середины июля

«Штаб поручает министерствам и ведомствам проработать вопрос о возможности открытия туристического сезона с 15 июля, обсудив связанные с этим вопросы с российскими структурами, и принять окончательное решение по этому поводу в зависимости от эпидемиологической обстановки, которая есть в сочинском регионе и других регионах Российской Федерации, потому что отдыхающие к нам едут практически на 100 процентов из России», — сказал Анкваб.

«Мы готовы открыть границу и сегодня, если эти решения не нанесут урон нашей стране. Легковесности в этом плане быть не может. Мы думаем только о том, чтобы ситуация не раскачалась в худшую сторону», — добавил Анкваб.

Граница с Россией была закрыта в Абхазии с 9 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.В Абхазии за все время пандемии было зафиксировано 38 случаев нового коронавируса.