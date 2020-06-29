Максимальную сумму льготной ипотеки для петербуржцев увеличили до 12 млн рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства об увеличении максимальной суммы кредита для получения льготной ипотеки под 6,5%. Информация об этом 29 июня появилась на сайте кабинета министров.

Согласно документу, размер кредита по льготной ставке в Петербурге и Ленинградской области, а также в Москве и Подмосковье увеличивается с 8 до 12 млн рублей. Для остальных регионов лимит расширяется с 3 до 6 млн рублей.

«Это очень важные изменения. Они позволят большему числу граждан приобрести квартиры в новостройках и улучшить свои жилищные условия», — отметил Мишустин.