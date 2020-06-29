Максимальную сумму льготной ипотеки для петербуржцев увеличили до 12 млн рублей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства об увеличении максимальной суммы кредита для получения льготной ипотеки под 6,5%. Информация об этом 29 июня появилась на сайте кабинета министров.
Согласно документу, размер кредита по льготной ставке в Петербурге и Ленинградской области, а также в Москве и Подмосковье увеличивается с 8 до 12 млн рублей. Для остальных регионов лимит расширяется с 3 до 6 млн рублей.
«Это очень важные изменения. Они позволят большему числу граждан приобрести квартиры в новостройках и улучшить свои жилищные условия», — отметил Мишустин.
Увеличить сумму кредита для льготной ипотеки 23 июня пообещал президент РФ Владимир Путин. Он анонсировал программу субсидирования процентной ставки в конце марта, в полную силу она заработала в апреле. По словам главы государства, ею уже воспользовались более 45 тысяч семей.
Как ранее писала «Фонтанка», льготная ипотека поддержала строителей, а банки в условиях конкуренции стали предлагать кредиты под 6,2%, 6,1%, 5,9%, стремясь к максимально возможному снижению.