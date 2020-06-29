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29.06.2020 18:53
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Петербург вышел на второе место в стране по числу тестов на коронавирус

Московская область уступила Петербургу второе место в стране по числу проведенных лабораторных исследований на COVID-19. Впереди только Москва.

В столице, по данным Роспотребнадзора, провели 3 833 955 тестов. В Петербурге почти в три раза меньше — 1 347 212. В Московской области — 954 743, Свердловской — 506 895, в Краснодарском крае — 437 688. Сводную таблицу 29 июня показал канал «Санкт-Петербург».

Главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике комитета по здравоохранению Андрей Иванов добавил, что в городе тестированием занимаются 42 лаборатории, выполняется в среднем около 360 тестов на 100 тысяч населения. И это хороший показатель.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 15 911 человек. Всего с начала пандемии в городе на Неве выявили 23 735 случаев заражения COVID-19. Умерло 1086 человек. Выздоровело 16 809 человек. По словам губернатора Александра Беглова, эпидемия пошла на спад.

Фото: скриншот видео канала «Санкт-Петербург»
Фото: скриншот видео канала «Санкт-Петербург»

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