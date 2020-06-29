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29.06.2020 20:18
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В Ленинградском зоопарке звёзды инстаграма встретились с поклонниками оффлайн

Ленинградский зоопарк возобновил работу после более чем трёхмесячного коронавирусного перерыва. Кроме посетителей радостью встречи больше всего прониклись гиббоны.

С 29 июня Ленинградский зоопарк открыт для посещений по обычному графику, без изменений в стоимости билета, но с коронавирусными поправками. Посетителей просят при входе надевать средства индивидуальной защиты и не снимать их в закрытом помещении - на первом этаже экзотариума с рыбами, кораллами и беспозвоночными. В остальных местах гулять с открытыми лицами не возбраняется.

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

К просьбам соблюдать социальную дистанцию в зоопарке подошли с выдумкой. Посетителям предлагают разойтись на длину трёх сурикат, хвоста жирафа, на размах крыльев гигантской летучей мыши или на высоту альпаки.

По наблюдениям корреспондента «Фонтанки», просьбы читают с интересом, но выполняют с неохотой. В первый день желающих посмотреть на зверей, которых с 19 марта можно было увидеть только в инстаграме, набралось достаточно. Впрочем, как и обещали в зоопарке, очередей у касс не было.

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Нахлынувший народ обитателей зверинца не смутил - большинство скорее тяготились жарой, чем внезапным аншлагом. Самую бурную радость людям показала семья белоруких гиббонов.

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

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Комментарии (1)

hal9000
Кошкам никак не могут сделать нормальные вольеры..ладно львам им поесть да спать..но другим то кошакам надо лапы размять..им надо побольше вольер да и спрятаться чтоб было место..
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