Ленинградский зоопарк возобновил работу после более чем трёхмесячного коронавирусного перерыва. Кроме посетителей радостью встречи больше всего прониклись гиббоны.



С 29 июня Ленинградский зоопарк открыт для посещений по обычному графику, без изменений в стоимости билета, но с коронавирусными поправками. Посетителей просят при входе надевать средства индивидуальной защиты и не снимать их в закрытом помещении - на первом этаже экзотариума с рыбами, кораллами и беспозвоночными. В остальных местах гулять с открытыми лицами не возбраняется.