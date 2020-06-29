В Ленинградском зоопарке звёзды инстаграма встретились с поклонниками оффлайн
Ленинградский зоопарк возобновил работу после более чем трёхмесячного коронавирусного перерыва. Кроме посетителей радостью встречи больше всего прониклись гиббоны.
С 29 июня Ленинградский зоопарк открыт для посещений по обычному графику, без изменений в стоимости билета, но с коронавирусными поправками. Посетителей просят при входе надевать средства индивидуальной защиты и не снимать их в закрытом помещении - на первом этаже экзотариума с рыбами, кораллами и беспозвоночными. В остальных местах гулять с открытыми лицами не возбраняется.
К просьбам соблюдать социальную дистанцию в зоопарке подошли с выдумкой. Посетителям предлагают разойтись на длину трёх сурикат, хвоста жирафа, на размах крыльев гигантской летучей мыши или на высоту альпаки.
По наблюдениям корреспондента «Фонтанки», просьбы читают с интересом, но выполняют с неохотой. В первый день желающих посмотреть на зверей, которых с 19 марта можно было увидеть только в инстаграме, набралось достаточно. Впрочем, как и обещали в зоопарке, очередей у касс не было.
Нахлынувший народ обитателей зверинца не смутил - большинство скорее тяготились жарой, чем внезапным аншлагом. Самую бурную радость людям показала семья белоруких гиббонов.