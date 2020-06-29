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29.06.2020 18:29
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Здание РАН защитили от коронавируса дезинфицирующим тоннелем и туманом. Похожая установка спасает первых лиц

Перед зданием Российской академии наук установили специальный тоннель, в котором на человека распыляется облако дезинфицирующего средства. Такой туман из антисептика должен убивать ковид.

Как сообщает «Интерфакс» 29 июня, модуль для дезинфекции поставили на входе в здание президиума РАН на Ленинском проспекте, 14, в Москве. Это проходная камера, которая выглядит как короб высотой в два и длиной почти в два метра с прозрачными шторками на входе. В бюджетном варианте он весь выполнен из сборного клеенчатого материала.

На входе в «тоннель» посетителям автоматически измерят температуру, а внутри распылят антисептик в виде мелкодисперсного тумана, который покроет кожу, одежду и предметы. На проход одного человека отводится примерно 15 секунд.

«Ноу-хау состоит в том, что поток антисептика идет с учетом анатомического строения, роста и одежды человека, чтобы частицы тумана двигались вокруг посетителя. Покрытие очень удачное — 96–97%», — говорит замдиректора московского Федерального научного агроинженерного центра ВИМ (ФНАЦ ВИМ), член-корреспондент, профессор РАН Алексей Дорохов.

Модуль разработан в ВИМ и представлен пока в единичных экземплярах, но, по словам Дорохова, в институте готовы перейти к серийному производству. Предполагается, что разработка будет полезна в ТЦ, гостиницах и курортных зонах. Модуль с похожим принципом работы разработки пензенской компании установлен в резиденции президента России в Ново-Огарёво и, как заявляет Дмитрий Песков, на входе в Кремль.

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