«Сочи» оштрафует Кокорина за нарушение режима. Футболист сходил на день рождения, забыв про социальную дистанцию
Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин будет наказан за нарушение правил внутреннего распорядка. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 29 июня, со ссылкой на генерального директора клуба Дмитрия Рубашко.
Поводом для санкций стало опубликованное в инстаграме фото с дня рождения своего друга, на котором присутствовал Кокорин.
«В связи с нарушением правил внутреннего распорядка «Сочи» со стороны клуба к Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры», — заявил Рубашко.
Ранее «Зенит» принял решение оштрафовать нападающего Сердара Азмуна за совместное фото с иракским футболистом «Крыльев Советов» Сафаа Хади, что является нарушением регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата Российской премьер-лиги.
Напомним, Кокорин перешел из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды минувшей зимой. С тех пор он сыграл шесть матчей, в которых забил шесть голов, в том числе три в матче против 17-летних воспитанников «Ростова».