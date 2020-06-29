Психологи фиксируют рост конфликтов между работниками, вернувшимся в офис, и теми, кто остался на удаленке
Психологи все чаще фиксируют конфликты в трудовых коллективах между теми, кто вернулся на свои рабочие места после самоизоляции из-за коронавируса, и теми, кто остается работать в удаленном формате. Об этом на круглом столе РИА «Новости» 29 июня заявила заведующая кафедрой педагогики и медицинской психологии Университета им. И. М. Сеченова Мария Киселева.
«Если взять коллективы, то сейчас наблюдаются конфликты внутри коллективов — между сотрудниками, которые остаются в самоизоляции, и теми, которые выходят на рабочие места, и сейчас такая тенденция, что эта конфликтность нарастает, потому что работающие на рабочих местах считают себя большими героями, надеются на какую-то оценку работы», — уверена специалист.
По словам Киселевой, в начале пандемии основными проблемами людей была организация своей жизни в условиях самоизоляции. Сейчас же к специалистам приходят с другими запросами: есть те, кто хочет кинуться во все тяжкие, забывая о необходимых мерах предосторожности, и те, кто до сих пор боится выходить на улицу и тем более на работу.
Завкафедрой добавила, что в ближайшее время психотерапевтам также придется столкнуться с постстрессовым расстройством, которое может проявиться у врачей, работавших долгое время в «красной зоне».