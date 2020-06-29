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29.06.2020 18:13
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Психологи фиксируют рост конфликтов между работниками, вернувшимся в офис, и теми, кто остался на удаленке

Психологи все чаще фиксируют конфликты в трудовых коллективах между теми, кто вернулся на свои рабочие места после самоизоляции из-за коронавируса, и теми, кто остается работать в удаленном формате. Об этом на круглом столе РИА «Новости» 29 июня заявила заведующая кафедрой педагогики и медицинской психологии Университета им. И. М. Сеченова Мария Киселева.

«Если взять коллективы, то сейчас наблюдаются конфликты внутри коллективов — между сотрудниками, которые остаются в самоизоляции, и теми, которые выходят на рабочие места, и сейчас такая тенденция, что эта конфликтность нарастает, потому что работающие на рабочих местах считают себя большими героями, надеются на какую-то оценку работы», — уверена специалист.

По словам Киселевой, в начале пандемии основными проблемами людей была организация своей жизни в условиях самоизоляции. Сейчас же к специалистам приходят с другими запросами: есть те, кто хочет кинуться во все тяжкие, забывая о необходимых мерах предосторожности, и те, кто до сих пор боится выходить на улицу и тем более на работу.

Завкафедрой добавила, что в ближайшее время психотерапевтам также придется столкнуться с постстрессовым расстройством, которое может проявиться у врачей, работавших долгое время в «красной зоне».

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Комментарии (2)

Oleg_I
Удаленщики успели распробовать нулевые затраты по деньгам и времени выдвижения на работу. И очень не хотят становиться обратно "героями".
houspi
Пусть удаленщики дома остаются как можно дольше.
В офисе хоть народу поменьше, и работать спокойней.
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