Психологи фиксируют рост конфликтов между работниками, вернувшимся в офис, и теми, кто остался на удаленке

Психологи все чаще фиксируют конфликты в трудовых коллективах между теми, кто вернулся на свои рабочие места после самоизоляции из-за коронавируса, и теми, кто остается работать в удаленном формате. Об этом на круглом столе РИА «Новости» 29 июня заявила заведующая кафедрой педагогики и медицинской психологии Университета им. И. М. Сеченова Мария Киселева.



«Если взять коллективы, то сейчас наблюдаются конфликты внутри коллективов — между сотрудниками, которые остаются в самоизоляции, и теми, которые выходят на рабочие места, и сейчас такая тенденция, что эта конфликтность нарастает, потому что работающие на рабочих местах считают себя большими героями, надеются на какую-то оценку работы», — уверена специалист.

