Экономические санкции ЕС против России оставили в силе до следующего года

Евросоюз продлил на полгода введенные в 2014 году экономические санкции в отношении РФ.



«Сегодня Совет ЕС принял решение продлить санкции в отношении некоторых секторов экономики Российской Федерации еще на шесть месяцев, до 31 января 2021 года», — сообщается 29 июня в заявлении Европейского совета.



В документе подчеркивается, что решение было принято после анализа выполнения минских договоренностей. Ранее европейские лидеры на видеоконференции высказались за продление санкционного давления.

