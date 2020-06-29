Экономические санкции ЕС против России оставили в силе до следующего года
Евросоюз продлил на полгода введенные в 2014 году экономические санкции в отношении РФ.
«Сегодня Совет ЕС принял решение продлить санкции в отношении некоторых секторов экономики Российской Федерации еще на шесть месяцев, до 31 января 2021 года», — сообщается 29 июня в заявлении Европейского совета.
В документе подчеркивается, что решение было принято после анализа выполнения минских договоренностей. Ранее европейские лидеры на видеоконференции высказались за продление санкционного давления.
Экономические санкции против России изначально ввели 31 августа 2014 года сроком на один год. С тех пор их регулярно продлевают и расширяют. Ограничения затрагивают финансовый, энергетический и оборонный секторы. В отношении России также действуют санкции, введенные после присоединения Крыма. Они остаются в силе до 23 июня 2021 года.