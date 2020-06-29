FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +18
69.13р77.54р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
29.06.2020 17:51
2
Печать

Экономические санкции ЕС против России оставили в силе до следующего года

Евросоюз продлил на полгода введенные в 2014 году экономические санкции в отношении РФ.

«Сегодня Совет ЕС принял решение продлить санкции в отношении некоторых секторов экономики Российской Федерации еще на шесть месяцев, до 31 января 2021 года», — сообщается 29 июня в заявлении Европейского совета.

В документе подчеркивается, что решение было принято после анализа выполнения минских договоренностей. Ранее европейские лидеры на видеоконференции высказались за продление санкционного давления.

Экономические санкции против России изначально ввели 31 августа 2014 года сроком на один год. С тех пор их регулярно продлевают и расширяют. Ограничения затрагивают финансовый, энергетический и оборонный секторы. В отношении России также действуют санкции, введенные после присоединения Крыма. Они остаются в силе до 23 июня 2021 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

***_555
Ыскандэры смеются, пальмовое масло течёт рекой, электорат хавает пластмассовый сыр по 1000+ и яблочки по 200.
kоt-obormot
Опять топор в спину!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний