Государственная судостроительная корпорация ждет солидный плюс в выручке в 2020 году, несмотря на коронавирус
Объединенная судостроительная корпорация может завершить 2020 год с хорошими показателями, заявил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
«Я думаю, что мы увидим в выручке +14–17%. Надеюсь, что все наши планы состоятся. Пока мы смотрели только итоги реализации бюджета первого квартала. Что касается чистой прибыли — она традиционно будет находиться в диапазонах около или меньше 1%. Это связано с тем, что наша рентабельность не превышает и в теоретическом своем измерении 3,75%, с учетом доминирования военного производства, — заявил глава корпорации журналистам 29 июня на онлайн-пресс-конференции. — А EBITDA будет находиться на уровне 20 млрд рублей».
По его словам, эти показатели будут говорить о том, что по всем правилам управления промышленными предприятиями ОСК ведет производство достаточно эффективно.