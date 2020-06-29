Волочкову будут судить в Дивеево по двум статьям. Она в отместку выложила набитый прихожанами храм монастыря
Анастасия Волочкова стала фигуранткой дела по двум «коронавирусным» статьям. Суд может оштрафовать ее на 70 тысяч рублей за тайное посещение Дивеевского монастыря. Балерина отреагировала в стиле Павлика Морозова.
Как сообщили «Фонтанке» 29 июня в Дивеевском районном суде, полиция составила на артистку протоколы по статьям 20.6.1 и 6.3 КоАП за запретный въезд в карантинное село. Еще один протокол — на сопровождавшего ее мужчину.
«Гражданка от дачи объяснений отказалась со ссылкой на Конституцию, а гражданин пояснил, что в закрытое на карантин село Дивеево они попали обходным путем — «полями», — уточнили в суде. — Хотели посетить монастырь и проехать по святым местам, и им «это удалось». Перед отъездом решили посетить магазин «Продукты», где на них и составили протоколы».
Материалы поступили в суд и еще не рассмотрены.
О Волочковой в нелестных тонах высказался губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его мнению, известность не может быть привилегией и вседозволенностью и перед законом все равны.
Этим постом губернатор поставил себя в щекотливое положение. Волочкова в отместку за задержание и словесную порку опубликовала в Instagram набитый — и не только монахинями — собор.
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Когда я ехала в Дивеево, целью было помолиться в храмах наравне с прихожанами и паломниками из разных городов и окунуться в святых источниках.🙏 А оказалось, что я совершила тем самым преступление.😂 Ну не бред ли? А у губернатора совесть есть? И все ли эти паломники находящиеся на службе тоже преступники? Или удобно просто опять воспользоваться известностью моего имени. Так пусть оно привлекает внимание к Православию, молитвам и Вере!🙏 Это, пожалуй, единственное, что осталось у людей. Люди в Дивеево идут же не на митинги, а в храмы помолиться. Службы-то идут. #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом
«У губернатора совесть есть? И все ли эти паломники, находящиеся на службе, тоже преступники? Или удобно просто опять воспользоваться известностью моего имени?» — спрашивает Волочкова.
По статье 20.6.1 балерину могут оштрафовать на 30 тысяч рублей, по 6.3 — на 40 тысяч.
В Дивеевском районе более 400 случаев заражения COVID-19. Село закрыли на карантин после вспышки заболевания у монахинь.