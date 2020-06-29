Анастасия Волочкова стала фигуранткой дела по двум «коронавирусным» статьям. Суд может оштрафовать ее на 70 тысяч рублей за тайное посещение Дивеевского монастыря. Балерина отреагировала в стиле Павлика Морозова.

Как сообщили «Фонтанке» 29 июня в Дивеевском районном суде, полиция составила на артистку протоколы по статьям 20.6.1 и 6.3 КоАП за запретный въезд в карантинное село. Еще один протокол — на сопровождавшего ее мужчину.

«Гражданка от дачи объяснений отказалась со ссылкой на Конституцию, а гражданин пояснил, что в закрытое на карантин село Дивеево они попали обходным путем — «полями», — уточнили в суде. — Хотели посетить монастырь и проехать по святым местам, и им «это удалось». Перед отъездом решили посетить магазин «Продукты», где на них и составили протоколы».