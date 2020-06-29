Извинение похвально, но Союз журналистов расценил эпизод с корреспондентом «ЗакС.Ру» в УИК № 1545 как воспрепятствование профессиональной деятельности
Союз журналистов Петербурга и Ленобласти расценил инцидент с попыткой запретить корреспонденту «ЗакС.Ру» Сергею Еремееву съемку на избирательном участке № 1545 со ссылкой на несуществующий закон как воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста. Соответствующее заявление, направленное председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой, 29 июня разместили на сайте союза.
«Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области выражает своё возмущение по поводу инцидента, произошедшего 25 июня на избирательном участке № 1545 с участием заместителя председателя Территориальной избирательной комиссии № 24 Павла Дмитриева и корреспондента издания «ЗакС.Ру» Сергея Еремеева», — говорится в тексте заявления. Копия заявления отправлена главе Горизбиркома Виктору Миненко.
Этот инцидент союз расценил как «свидетельство очевидной профнепригодности Дмитриева» и настаивает на том, чтобы Центризбирком дал ситуации соответствующую оценку: «Принесение извинений журналисту, безусловно, похвально, но не отменяет факта явного несоответствия Павла Дмитриева занимаемой должности».
Напомним, 25 июня зампред ТИК № 24 на избирательном участке № 1545 в Невском районе не разрешил Еремееву вести видеосъемку под предлогом, что на этом участке голосуют военные, хотя в помещении не было никого из них. И потребовал у журналиста редакционное задание со ссылкой на несуществующий закон о едином дне голосования. Когда журналист начал фиксировать предъявляемые требования на видео, Дмитриев попытался выхватить телефон из рук со словами: «Ты чего, не понял? Здесь запрещено, идиот. Тебе сказано. Ты не понимаешь русских слов?»