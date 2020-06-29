Союз журналистов Петербурга и Ленобласти расценил инцидент с попыткой запретить корреспонденту «ЗакС.Ру» Сергею Еремееву съемку на избирательном участке № 1545 со ссылкой на несуществующий закон как воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста. Соответствующее заявление, направленное председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой, 29 июня разместили на сайте союза.

«Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области выражает своё возмущение по поводу инцидента, произошедшего 25 июня на избирательном участке № 1545 с участием заместителя председателя Территориальной избирательной комиссии № 24 Павла Дмитриева и корреспондента издания «ЗакС.Ру» Сергея Еремеева», — говорится в тексте заявления. Копия заявления отправлена главе Горизбиркома Виктору Миненко.