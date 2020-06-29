На судебном заседании по делу историка Соколова подсудимый перешел на повышенный тон, говоря о переписке с убитой Анастасией Ещенко. Он требовал огласить то, что она ему писала, чтобы люди узнали, как это «омерзительно и гнусно».

После допроса свидетеля и оглашения показаний родителей Соколова на заседании 29 июня гособвинитель предложил зачитать протокол осмотра вещдоков, в частности личную переписку с Ещенко, в закрытом режиме, уточнив, что в ней содержатся сведения об интимных сторонах жизни. Защитник Соколова Сергей Лукьянов возражал и отметил, что ничего интимного в переписке нет. Слово взял сам Соколов и моментально «взорвался». Он заявил, что иначе будет нарушен «паритет прав» и никто не узнает, «какие страшные вещи» говорила Ещенко и как она оскорбляла его детей. «Это значит, суд полностью становится на сторону обвинения и отказывается от того, чтобы выслушать нашу сторону. Чудовищные оскорбления, оскорбления в адрес моих детей, в мой адрес, и это все есть, тщательно зафиксировано. Это должны увидеть люди, обязательно. То, что она там говорит, это омерзительно, это гнусно. И, только увидев эти вещи, люди могут понять, что произошло. Без этого вы скрываете, вы скрываете от людей, а сейчас за счет прессы создалось чудовищное отношение ко мне, потому что люди этого не знают, люди думают, что это была чистая, невинная девочка. То, что она творила, там это есть, и это маленькая, ничтожная часть. Люди должны увидеть», — на полуфразе оборвался Соколов, после чего получил замечание от судьи. Председательствующая удалилась, перерыв затянулся, Соколов попросил «таблеточку от головной боли», после чего его из зала суда увели приставы.



Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

После перерыва прокурор попросила заседание отложить, чтобы согласовать со стороной потерпевших, какую часть все же необходимо зачитать в закрытом режиме. Соколов возражал, судья отложила слушание на неделю.

Ранее был допрошен таксист, который пытался вытащить Соколова из Мойки ночью 9 ноября 2019 года. Он рассказал, как при нем историк стащил в воду свой рюкзак, но спаситель вытащил его обратно на берег, чтобы тот не растерял свои вещи. Самого купальщика ему достать не удалось, он вызвал службы спасения и дождался их прибытия.

Следом зачитали показания полицейского, который нашел пистолет в кармане куртки вытащенного из воды мужчины и первым увидел в рюкзаке руки. Он рассказал, что в машине скорой отодвинул подальше от Соколова оружие и проследовал с медиками в больницу.

Также были зачитаны показания родителей Соколова. Оба назвали его вспыльчивым и сказали, что он мало пьет. Отец отметил, что его сын талантливый ученый и у него много завистников, в то, что он мог кого-то убить, мужчина на момент допроса не верил. Мать рассказала, что он не ходил в детский сад, школу и оба вуза закончил с отличием. Соколов трижды был женат и сильно привязан к двум дочерям от последнего брака. Она также добавила, что знала об отношениях сына с убитой Ещенко и советовала ему их закончить, так как Соколов жаловался на отношение девушки к его детям. Оба узнали о смерти аспирантки и вероятной причастности к этому историка из телевизора и от родственников.

