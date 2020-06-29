Борьба с коррупцией по-французски. Экс-премьера посадили на пять лет за растрату

Суд Парижа вынес приговор по делу Франсуа Фийона и его жены Пенелопы, которое началось с публикаций в СМИ о фиктивной работе супруги политика. Это обвинение поставило крест на президентских амбициях Фийона.

«Бывший премьер-министр Франсуа Фийон был приговорен в этот понедельник в Париже к пяти годам тюремного заключения, три из которых условно, по делу о фиктивном трудоустройстве его жены Пенелопы, что поставило крест на его президентской кампании три года назад. Бывший кандидат также выплатит штраф в размере 375 000 евро», — сообщает 29 июня издание Figaro.