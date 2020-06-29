Борьба с коррупцией по-французски. Экс-премьера посадили на пять лет за растрату

Борьба с коррупцией по-французски. Экс-премьера посадили на пять лет за растрату
Суд Парижа вынес приговор по делу Франсуа Фийона и его жены Пенелопы, которое началось с публикаций в СМИ о фиктивной работе супруги политика. Это обвинение поставило крест на президентских амбициях Фийона.
«Бывший премьер-министр Франсуа Фийон был приговорен в этот понедельник в Париже к пяти годам тюремного заключения, три из которых условно, по делу о фиктивном трудоустройстве его жены Пенелопы, что поставило крест на его президентской кампании три года назад. Бывший кандидат также выплатит штраф в размере 375 000 евро», — сообщает 29 июня издание Figaro.
Суд также принял решение наказать Пенелопу Фийон, которая приговорена к трем годам заключения условно и штрафу в 375 тысяч евро. Адвокат семьи экс-премьера намерен обжаловать приговор.
Дело Фийона тянется с 2017 года, когда издание Canard Enchaine сообщило о том, что супруга главы кабинета министров восемь лет получала зарплату из бюджета как парламентский помощник. Также она много лет фиктивно числилась в журнале Revue des Deux Mondes. В издании Пенелопа Фийон написала всего две заметки, получив за них 135 тысяч евро.
Публикация и последовавшее за ней дело поставили крест на президентских амбициях Фийона, чем воспользовался Эммануэль Макрон.