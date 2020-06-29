Транспортная полиция прервала летние развлечения пары на Американском мосту

Охотников за красивыми фотографиями застала транспортная полиция на мосту через Обводный канал в Петербурге. На землю их вернули без селфи, зато живыми.



Как сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО 29 июня, желающих разнообразить фотоальбом поймали на железнодорожном Американском мосту в субботу. Около половины десятого вечера двое молодых людей балансировали на опорах переправы, настраивая камеру смартфона.



Сделать снимок не дали сотрудники транспортной полиции. На землю вернули 20-летнюю петербурженку и её 28-летнего знакомого с волгоградской пропиской. Вместо новых фото на память о прогулке им достались нотации от полицейских и протоколы по ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ — «Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте». Наказание скорее символическое: предупреждение или штраф в размере 100 рублей.

