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29.06.2020 16:26
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Транспортная полиция прервала летние развлечения пары на Американском мосту

Охотников за красивыми фотографиями застала транспортная полиция на мосту через Обводный канал в Петербурге. На землю их вернули без селфи, зато живыми.

Как сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО 29 июня, желающих разнообразить фотоальбом поймали на железнодорожном Американском мосту в субботу. Около половины десятого вечера двое молодых людей балансировали на опорах переправы, настраивая камеру смартфона.

Сделать снимок не дали сотрудники транспортной полиции. На землю вернули 20-летнюю петербурженку и её 28-летнего знакомого с волгоградской пропиской. Вместо новых фото на память о прогулке им достались нотации от полицейских и протоколы по ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ — «Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте». Наказание скорее символическое: предупреждение или штраф в размере 100 рублей.

«Не стоит идти на неоправданный риск ради эффектного «селфи». Уважаемые граждане, в погоне за лайками вы подвергаете себя серьезной опасности. Вы можете быть не только травмированы проходящим поездом, но и получить удар электрическим током!» — просят в ведомстве.

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Комментарии (3)

f0ntan
Что такое транспортная полиция? Это гаишники?
hal9000
А потом они выложат фотку и подпис к ней-Смотрите я в Питере..смотрите все..вот видите вот закат солнца..вот Нева вот смотрите в питере я..вот я тут бухаю на рубике..в питере я видте видите..ах как хорошо в питере я..вот телка моя а вот и я в питере я пацаны ..питер вообще красота люблю питер
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