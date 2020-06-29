Совет Федерации вместе с Центральной избирательной комиссией и Общественной палатой обсудят возможность распространения на обычные выборы практики многодневного голосования, которая тестируется прямо сейчас на плебисците по поправкам в Конституцию. Об этом агентству РИА «Новости »сообщил один из кураторов процесса создания и принятия поправок, глава профильного комитета Совфеда Андрей Клишас.

«Да, обязательно пройдёт (обсуждение такой возможности в конституционном комитете Совета Федерации. — Ред.), мы пригласим и ЦИК, и представителей избирательных комиссий регионов, и Общественную палату», — цитирует СМИ в понедельник, 29 июня, Андрея Клишаса.

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Будет обсуждаться возможность введения формата голосования в течение нескольких дней с учетом практики общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, уточнил Клишас.

Первым о долгоиграющем характере ноу-хау с многодневным голосованием «Фонтанке» ещё в конце мая заявил первый политтехнолог президента Путина Глеб Павловский. «Что же касается полученного опыта, то в нашей практике есть простое правило. То, что удалось один раз, дальше начинают тиражировать. К бабке не ходи!» — сказал тогда политолог, глядя в предложенную Центризбиркомом схему проведения плебисцита в условиях пандемии. Ранее в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что практика многодневного голосования оправдала себя.

«Можно утверждать уже сегодня, что решение о проведении голосования в течение нескольких дней себя оправдало», — цитирует РИА спикера Совфеда.

Фото: пресс-служба Совета Федерации

«Нам надо подумать, может, нам тоже и впредь использовать эту возможность. Гражданам удобно прийти в то время, когда они могут себе это позволить. И с учётом санитарно-эпидемиологических требований — нет очередей, нет скопления людей — голосование абсолютно безопасно», — заявила Валентина Матвиенко после голосования, на которое она приехала в Санкт-Петербург.



«Технически это возможно, но для внедрения этой практики потребуется серьезнейшим образом изменять законодательство», — прокомментировал возможность многодневных выборов депутат Госдумы, соавтор поправок об удалённом голосовании Дмитрий Вяткин. Ранее в интервью «Фонтанке» Дмитрия Вяткин категорически не согласился с мыслью, что происходящие перемены с выборным законодательством покушаются на конституционную гарантию сменяемости власти в России. «Меняется до половины, а то и больше состава депутатов! Где несменяемость власти? Другой вопрос, что институты, которые установлены в Конституции 1993 года, должны быть стабильны, действовать стабильно. Если Госдума у нас работает с 1993 года, то все разговоры об упразднении этой палаты — это разрушение системы и посягательство на изменение конституционного строя. А новые лица придут. Куда мы денемся? Будут новые лица! Поверьте. Где тут несменяемость?» — убеждал Вяткин «Фонтанку» в мае. ВЦИОМ сообщил в понедельник, что, по данным экзитпола, за поправки в Конституцию выступают 76% участников плебисцита. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не может себе представить, чтобы в России действовала система учёта принуждения к голосованию, а за 4 дня проведения общероссийского голосования в Петербурге свой голос отдали уже почти полтора миллиона человек.