Из-за неработающего светофора в Московском районе бьются машины. Знаков приоритета на перекрестке нет
По меньшей мере два человека и шесть автомобилей пострадали на перекрестке в Московском районе Петербурга. Панику среди водителей наводят неработающий светофор и отсутствие знаков главной и второстепенной дорог.
Как стало известно «Фонтанке», 29 июня с утра отключился светофор на углу Сызранской и Рощинской улиц. Самоорганизация подвела автомобилистов. Сначала столкнулись два «Форда Фокус» и «Вольво», которому досталось «заодно». Авария попала на видео.
В одном из «Фокусов» травму получил 65-летний пассажир, его госпитализировали с обильным кровотечением головы.
Чуть позже столкнулись еще три машины, сообщает портал «Мегаполис». По словам очевидцев, девушка — и снова на «Форде» — не пропустила другую машину. На перекресток приехали скорая и пожарные.
Фонтанка.Ру
В дирекции по организации дорожного движения Петербурга «Фонтанке» сообщили, что заявка принята еще утром, но «управляющая аппаратура находится в ремонте».