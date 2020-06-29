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29.06.2020 15:56
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Из-за неработающего светофора в Московском районе бьются машины. Знаков приоритета на перекрестке нет

По меньшей мере два человека и шесть автомобилей пострадали на перекрестке в Московском районе Петербурга. Панику среди водителей наводят неработающий светофор и отсутствие знаков главной и второстепенной дорог.

Как стало известно «Фонтанке», 29 июня с утра отключился светофор на углу Сызранской и Рощинской улиц. Самоорганизация подвела автомобилистов. Сначала столкнулись два «Форда Фокус» и «Вольво», которому досталось «заодно». Авария попала на видео.

Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

В одном из «Фокусов» травму получил 65-летний пассажир, его госпитализировали с обильным кровотечением головы.

Чуть позже столкнулись еще три машины, сообщает портал «Мегаполис». По словам очевидцев, девушка — и снова на «Форде» — не пропустила другую машину. На перекресток приехали скорая и пожарные.

Фонтанка.Ру

В дирекции по организации дорожного движения Петербурга «Фонтанке» сообщили, что заявка принята еще утром, но «управляющая аппаратура находится в ремонте».

Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

Zloi_prohozhiy
Дегенераты за рулём видимо права покупали повально. Не знать как проезжается равнозначный перекресток - надо быть недалёкого ума.
В Пушкин съездили бы, что ли, там потренировались
SlawaPiter
После того как питерские автошколы навыплевывали водятлов пачками это не удивительно.
RemyMartin
жарааааа
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