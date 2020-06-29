По меньшей мере два человека и шесть автомобилей пострадали на перекрестке в Московском районе Петербурга. Панику среди водителей наводят неработающий светофор и отсутствие знаков главной и второстепенной дорог.

Как стало известно «Фонтанке», 29 июня с утра отключился светофор на углу Сызранской и Рощинской улиц. Самоорганизация подвела автомобилистов. Сначала столкнулись два «Форда Фокус» и «Вольво», которому досталось «заодно». Авария попала на видео.