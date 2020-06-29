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29.06.2020 15:42
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«Многолюдно, все заведения работают, дистанцию никто не соблюдает». В Пулково вернулись пассажиры

Читатели «Фонтанки» сообщают, что петербургский аэропорт возвращается к более привычному докарантинному виду.

«В Пулково многолюдно и все заведения работают, дистанцию никто не соблюдает нигде», - рассказала 29 июля читательница «Фонтанки» Виктория, приславшая фотографии из аэропорта.

Фото: читательница "Фонтанки" Виктория
Фото: читательница "Фонтанки" Виктория
Фото: читательница "Фонтанки" Виктория
Фото: читательница "Фонтанки" Виктория
Фото: читательница "Фонтанки" Виктория

На них видно, что кафе и рестораны петербургского аэрохаба не пустуют. Кроме того, пассажиры сидят в зале ожидания без соблюдения социальной дистанции. Некоторые люди все-таки используют защитные маски.

Меж тем Минтрнас вместе с Роспотребнадзором еще в конце мая подготовил «методические указаниях по организации работы аэропортов и авиакомпаний при поэтапном выходе из режима противоэпидемических ограничений». В документе говорится, что все аэропорты имеют высокий и низкий уровни риска, в соответствии с которыми действуют ограничения. Так, высокий риск в тех аэрохабах, которые принимают рейсы из сильно пострадавших стран. Кроме того, в инструкции подчеркивается, что «этапы снятия ограничений устанавливаются на основании показателей субъекта». Минтранс делит аэропорты на 4 группы в зависимости от этапа снятия коронавирусных ограничении в субъекте РФ. Петербург, согласно сайту стопкоронавирус.рф, остается на 0 этапе. До полного снятия ограничений рекомендуется добиться «минимального количества людей на территории аэропорта», «недопущения скопления лиц в зданиях аэровокзалов», «исключения потенциальных мест массового скопления персонала и пассажиров». Также министерство требует информировать людей о необходимости использования средств индивидуальной защиты в течении всего периода нахождения в аэропорту.

В начале июня инспекторы Минтранса проверили выполнение правил в 23 аэропортах и зафиксировали 97 случаев несоблюдения методических рекомендаций.

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