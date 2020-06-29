На них видно, что кафе и рестораны петербургского аэрохаба не пустуют. Кроме того, пассажиры сидят в зале ожидания без соблюдения социальной дистанции. Некоторые люди все-таки используют защитные маски.



Меж тем Минтрнас вместе с Роспотребнадзором еще в конце мая подготовил «методические указаниях по организации работы аэропортов и авиакомпаний при поэтапном выходе из режима противоэпидемических ограничений». В документе говорится, что все аэропорты имеют высокий и низкий уровни риска, в соответствии с которыми действуют ограничения. Так, высокий риск в тех аэрохабах, которые принимают рейсы из сильно пострадавших стран. Кроме того, в инструкции подчеркивается, что «этапы снятия ограничений устанавливаются на основании показателей субъекта». Минтранс делит аэропорты на 4 группы в зависимости от этапа снятия коронавирусных ограничении в субъекте РФ. Петербург, согласно сайту стопкоронавирус.рф, остается на 0 этапе. До полного снятия ограничений рекомендуется добиться «минимального количества людей на территории аэропорта», «недопущения скопления лиц в зданиях аэровокзалов», «исключения потенциальных мест массового скопления персонала и пассажиров». Также министерство требует информировать людей о необходимости использования средств индивидуальной защиты в течении всего периода нахождения в аэропорту.

