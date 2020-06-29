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29.06.2020 16:01
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Озеленение на местах. Смольный добавит районам полномочий по благоустройству парков

Смольный доверит озеленение и благоустройство некоторых зеленых зон районным администрациям. Изменения в городской закон, разрешающие передать соответствующие полномочия комитету по благоустройству Петербурга и комитету по энергетике, 29 июня были одобрены на заседании правительства. Трансляция велась на сайте Смольного.

Как пояснил врио комблага Сергей Малинин, администрации районов смогут координировать работы на объектах зеленых насаждений и прилегающих к ним территориям, а также устраивать наружное освещение в рамках единой концепции благоустройства. Это поможет повысить уровень комфорта городской среды.

Для проектирования (а в некоторых случая переустройства) в руки администраций передаются 36 территорий, расположенных в 10 районах: Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Красносельском, Московском, Приморском, Фрунзенском и Центральном. В список попали, к примеру, сквер Дружбы на Литейном проспекте, Любашинский сад, Кондратьевский сад, Заневский парк и множество безымянных скверов и бульваров.

Для проектирования наружного освещения администрациям доверили 114 территорий в Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Кировском, Колпинском, Красногвардейском, Красносельском, Кронштадтском, Московском, Петроградском, Петродворцовом, Приморском, Пушкинском и Центральном районах.

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Комментарии (1)

spb7771250
А где можно про это подробнее почитать? Что там за участки-адреса?
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