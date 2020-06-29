Озеленение на местах. Смольный добавит районам полномочий по благоустройству парков

Смольный доверит озеленение и благоустройство некоторых зеленых зон районным администрациям. Изменения в городской закон, разрешающие передать соответствующие полномочия комитету по благоустройству Петербурга и комитету по энергетике, 29 июня были одобрены на заседании правительства. Трансляция велась на сайте Смольного.

Как пояснил врио комблага Сергей Малинин, администрации районов смогут координировать работы на объектах зеленых насаждений и прилегающих к ним территориям, а также устраивать наружное освещение в рамках единой концепции благоустройства. Это поможет повысить уровень комфорта городской среды.