В Германии сотрудники Amazon устроили забастовку из-за вспышки коронавируса у коллег
Сотрудники шести логистических центров Amazon в Германии начали забастовку из-за небезопасных условий работы в условиях пандемии. Об этом 29 июня сообщает Spiegel со ссылкой на профсоюз Verdi.
Как пишет издание, забастовки начались в Бад-Херсфельде, Райнберге, Верне, Кобленце и Лейпциге в ночь на понедельник и должны продлиться два дня. По информации профсоюза, только в логистическом центре в Райнберге работу прервали порядка четырёхсот человек. Точных данных о том, сколько сотрудников принимает участие в акции, нет.
Бастующие откладывают дела под девизом «Хорошая и здоровая работа». Они настаивают, что корпорации не хватает прозрачности в информировании о больных коронавирусом. По подсчётам Verdi, положительные результаты теста получили не менее 30 человек. Профсоюз настаивает, что Amazon ставит прибыль выше безопасности работников.
В корпорации настаивают, что сделали достаточно. В частности, к июню потратили 4 миллиарда долларов на защиту своих рабочих от COVID-19. В Германии, например, с февраля Amazon заказал 470 миллионов бутылок с санитайзером, 21 миллион пар перчаток, 19 миллионов масок, пишет Reuters. По всей стране Amazon имеет 13 логистических центров, численность постоянных сотрудников составляет порядка 13 000.