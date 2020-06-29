В Германии сотрудники Amazon устроили забастовку из-за вспышки коронавируса у коллег

Сотрудники шести логистических центров Amazon в Германии начали забастовку из-за небезопасных условий работы в условиях пандемии. Об этом 29 июня сообщает Spiegel со ссылкой на профсоюз Verdi.



Как пишет издание, забастовки начались в Бад-Херсфельде, Райнберге, Верне, Кобленце и Лейпциге в ночь на понедельник и должны продлиться два дня. По информации профсоюза, только в логистическом центре в Райнберге работу прервали порядка четырёхсот человек. Точных данных о том, сколько сотрудников принимает участие в акции, нет.