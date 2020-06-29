Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря в селе Дивеево в Нижегородской области, которое оказалось закрыто из-за вспышки COVID-19, привело к разбирательствам с полицией и штрафу для «примы-балерины всея Руси».

«Я никогда не интересовался аккаунтами звезд шоу-бизнеса. В эти выходные все же пришлось. Ко мне обратились жители Дивеево и прислали фото известного человека, позирующего на фоне дивеевских святынь. В селе карантин. <...> Как и полагается, сотрудниками полиции и администрации составлены протоколы и нарушителям выписаны штрафы», — заявил 29 июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.



По его словам, жители оказавшейся на самоизоляции деревни спросили главу региона: «Правила и ограничения для звезд не действуют?» Он заверил, что в субъекте РФ закон для всех один, а «известность — это не привилегия и не вседозволенность». Никитин посетовал, что нарушительница пробралась в Дивеево «окольными путями».

При этом губернатор не назвал имени звезды, которая нарушила коронавирусные ограничения, однако в выходные фотографии из монастыря выложила у себя в Instagram Анастасия Волочкова.

«Дивеево. Изумительный монастырь.! А какие замечательные и добрые люди здесь живут!» — подписала снимок балерина. Также она недоумевала: «Почему это святое место закрыто для верующих?» На приму обратила внимание и местная полиция, которая пыталась составить протокол. Видео общения Волочкой и полицейских оказалось в Сети. На нем гостья села заявила, что ее работа «прима-балерина всея Руси», а также она высказала недовольство произошедшим. «Вы не мужчины. Вы в намордниках этих будете ходить всю оставшуюся жизнь», — заявила она полицейским.

