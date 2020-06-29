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29.06.2020 15:01
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«Фонтанка» идет в зоопарк — прямой эфир прямо в нашем «Инстаграме»

Корреспондент «Фонтанки» решил отметить окончание самоизоляции походом в Ленинградский зоопарк. В режиме прямого эфира приглашаем вас сходить в гости к обезьянам, енотам, жирафам и другим обитателям зоопарка, которые успели соскучиться по людям.

Присоединяйтесь к нашей трансляции по ссылке.

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Комментарии (3)

NikiMagnusson
Мне жаль животных в неволе.
Я не поддерживаю данное действо
Зоотюрьма- не место для живых существ
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