Четыре игрока «Зенита» вошли в сборную тура

Российская премьер-лига опубликовала список лучших футболистов 24-го тура РПЛ. От «Зенита» в рейтинг вошли сразу четыре игрока — Артем Дзюба, Малком, Дуглас Сантос и Алексей Сутормин.
Также в сборную тура попали Евгений Фролов («Крылья Советов»), Иван Ордец («Динамо»), Илья Гапонов («Спартак»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Бернард Бериша («Ахмат»), Эрик Бикфалви («Урал»).
Символическая сборная 2️⃣4️⃣ тура #ТинькоффРПЛ по версии InStat— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) June 29, 2020
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❓ Как вам такая команда? pic.twitter.com/5LDtg0D2jB
Наибольшую оценку получил Алексей Миранчук из «Локомотива».
«Во втором туре подряд Миранчук — автор победного гола и лучший игрок матча. Причем в Казани полузащитник «Локомотива» сделал первый дубль в РПЛ», — говорится в презентации символической сборной тура на сайте Лиги.
Напомним, что «Зенит» в 24 туре обыграл на своем поле «Крылья Советов» со счетом 2:1. При этом судьи отменили еще два гола петербуржцев из-за нарушений правил. Подробнее об игре читайте в материале «Фонтанки».