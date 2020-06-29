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29.06.2020 14:59
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Четыре игрока «Зенита» вошли в сборную тура

Российская премьер-лига опубликовала список лучших футболистов 24-го тура РПЛ. От «Зенита» в рейтинг вошли сразу четыре игрока — Артем Дзюба, Малком, Дуглас Сантос и Алексей Сутормин.

Также в сборную тура попали Евгений Фролов («Крылья Советов»), Иван Ордец («Динамо»), Илья Гапонов («Спартак»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Бернард Бериша («Ахмат»), Эрик Бикфалви («Урал»).

Наибольшую оценку получил Алексей Миранчук из «Локомотива».

«Во втором туре подряд Миранчук — автор победного гола и лучший игрок матча. Причем в Казани полузащитник «Локомотива» сделал первый дубль в РПЛ», — говорится в презентации символической сборной тура на сайте Лиги.

Напомним, что «Зенит» в 24 туре обыграл на своем поле «Крылья Советов» со счетом 2:1. При этом судьи отменили еще два гола петербуржцев из-за нарушений правил. Подробнее об игре читайте в материале «Фонтанки».

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