«Определённый риск есть, но мы руководствуемся санитарными нормами». Творческие вузы Петербурга готовятся принимать экзамены вживую

Часть творческих испытаний в вузы Петербурга пройдёт в традиционном очном формате. Об этом рассказали ректоры учебных заведений на пресс-конференции 29 июня.

Ректор Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Семён Михайловский отметил, что пандемия коронавируса стала для учреждения шоком, не все педагоги оказались готовы к дистанционному формату обучения.

Абитуриенты в этом году должны не только предоставить свои документы, но и портфолио. Затем сдать экзамены очно. «Определённый риск есть, но мы руководствуемся санитарными нормами», — добавил Михайловский. Он отметил, что экзамены по живописи не могут проходить онлайн. «Вести восемь часов трансляцию — это профанация», — заявил ректор.