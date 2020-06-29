«Определённый риск есть, но мы руководствуемся санитарными нормами». Творческие вузы Петербурга готовятся принимать экзамены вживую
Часть творческих испытаний в вузы Петербурга пройдёт в традиционном очном формате. Об этом рассказали ректоры учебных заведений на пресс-конференции 29 июня.
Ректор Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Семён Михайловский отметил, что пандемия коронавируса стала для учреждения шоком, не все педагоги оказались готовы к дистанционному формату обучения.
Абитуриенты в этом году должны не только предоставить свои документы, но и портфолио. Затем сдать экзамены очно. «Определённый риск есть, но мы руководствуемся санитарными нормами», — добавил Михайловский. Он отметил, что экзамены по живописи не могут проходить онлайн. «Вести восемь часов трансляцию — это профанация», — заявил ректор.
Ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова Алексей Васильев отметил, что в учреждении онлайн-формат освоили. Сбор документов также будет проходить дистанционно, включая записанные абитуриентами видео. Прослушивать видео будет специальная комиссия.
«Музыкантам проще, нам нужно слушать. По записи легко определить, кто имеет навыки и талант для того, чтобы осваивать обучение в консерватории, а кто пока к этому не готов», — заявил Васильев. В живом режиме пройдут вступительные экзамены на специальности режиссура оперы и балета.
По словам ректора Российского государственного института сценических искусств Натальи Пахомовой, абитуриенты, поступающие на актёрское мастерство, режиссуру, продюсерство, уже присылают свои работы, записанные на видео. «На сегодняшний момент мы не имеем позиции города», — отметила Пахомова, рассуждая о возможности очного проведения экзамена, напомнив, что региональные власти сами решают вопросы, касающиеся коронавирусных ограничений.
Ректор академии имени Штиглица Анна Кислицына рассказала, что в вузе готовятся к двум вариантам приёмной кампании, в зависимости от эпидемиологической ситуации.