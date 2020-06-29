Три пассажира автобуса пострадали в ДТП на Ленинском. Водитель «КИА» начал поворот со второго ряда

Серьёзное ДТП с участием общественного транспорта произошло около полудня 29 июня в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, примерно в 11:55 на Ленинском проспекте, 129, столкнулись «КИА Рио» под управлением 34-летнего мужчины и автобус «Волгобас», следовавший по маршруту №130. По предварительной версии, водитель легковой машины начал поворот направо со второго ряда, автобус тоже поворачивал направо, но из крайнего правого ряда.

В результате столкновения в автобусе травмы средней степени тяжести получили трое пассажиров. Это женщины 1971 и 1962 годов рождения и молодой человек 2003 года рождения (ему 16 или 17 лет).