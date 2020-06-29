На новые детские выплаты правительство выделило 274,3 млрд рублей

Правительство выделяет из своего резервного фонда 274,3 млрд рублей на новые (июльские) выплаты семьям с детьми до 16 лет. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано 29 июня на официальном портале правовой информации. Выплаты предусмотрены на 27 миллионов детей.

«Выделить в 2020 году Минфину России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в объеме 274 миллиарда 341 миллион 370 тысяч рублей на осуществление единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей гражданам РФ, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, на каждого такого ребенка», — говорится в документе.