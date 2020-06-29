На новые детские выплаты правительство выделило 274,3 млрд рублей

Правительство выделяет из своего резервного фонда 274,3 млрд рублей на новые (июльские) выплаты семьям с детьми до 16 лет. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано 29 июня на официальном портале правовой информации. Выплаты предусмотрены на 27 миллионов детей.
«Выделить в 2020 году Минфину России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в объеме 274 миллиарда 341 миллион 370 тысяч рублей на осуществление единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей гражданам РФ, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, на каждого такого ребенка», — говорится в документе.
Указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей, президент Владимир Путин подписал 23 июня. Эти выплаты будут начислены в июле автоматически тем гражданам, которые уже подавали заявления на аналогичную финансовую помощь в июне. Родители, не успевшие оформить пособие, должны подать заявление до 1 октября, и выплаты за июнь — июль им придут одной суммой.
Как сообщали СМИ, глава Пенсионного фонда Максим Топилин на закрытом совещании объявил, что детская выплата должна поступить всем 1 июля. В Министерстве труда объяснили эту дату «техническим алгоритмом электронного обмена данными».
Сегодня же стало известно, что правительство выделило из резервного фонда почти 2,3 млрд руб. на стимулирующие выплаты медработникам, которые лечат пациентов с коронавирусом.