«Я же не идиот, я же тоже понимаю». Лукашенко рассказал, как сходил с ума из-за «этого ковида»

«Евросоюз — гробы, копают, мрут, в дом престарелых приезжают — а там сотня погибших. Россия тут изолировала всех и прочее. «А наш абы что говорит: про трактор, про сто грамм, про баню, еще чего-то». Я не мог кое-что вам говорить всерьез. И когда я говорил, что трактор вылечит, я понимал, что надо посеять, потому что жрать будет нечего», — объяснил Лукашенко.

Президент Белоруссии прокомментировал свои методы борьбы с коронавирусом, рассказал о переживаниях в разгар пандемии и заявил о победе над COVID-19. Фрагмент его выступления перед активом Минской области в Солигорске 29 июня показал телеканал «Б1».

Он также признался, что с начала пандемии очень переживал за дальнейшее развитие эпидемиологической ситуации.



«Я как президент, с ума сходя три месяца, переживая за то, что творится с этим ковидом… Я же не идиот, я же тоже понимаю, что один в мире, одна страна особый путь заняла борьбы с этим вирусом. Мало того, что вы не поняли, а, не дай бог, мы не справимся — вы точно начнете о меня вытирать ноги. Думаете, легко? Нелегко. Но мы победили», — заявил Лукашенко.



С начала пандемии коронавируса Белоруссия стала одной из немногих стран, которая отказалась вводить жесткие ограничения. Лукашенко обратился к народу и посоветовал чаще мыть руки, пить водку, ходить в баню и продолжать работать. Он также отметил, что люди, трудящиеся в поле, не говорят о вирусах, подчеркнув: «трактор всех вылечит». Согласно последним данным, в Белоруссии выявлено 61 475 случаев заболевания COVID-19.

