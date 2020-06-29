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29.06.2020 13:30
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Подрядчик из-за коронавируса не смог вовремя начать ремонт офисов для переезда ОСК в Петербург

Подрядчик, который завершает ремонт помещений Объединенной судостроительной корпорации в Петербурге, выйдет на работу на 1–1,5 месяца позднее плана, заявил генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.

«Всем запрещали выходить, и они, соответственно, вовремя на наших объектах не появились. Но это не значит, что будет большой срыв, — сказал он журналистам во время пресс-конференции 29 июня. — Первая группа специалистов в июле приезжает в Петербург. Офисные помещения для этой группы людей подготовлены».

О переезде ОСК в Петербург стало известно в прошлом году. В качестве адреса рассматривались бывшие помещения смольнинских комитетов в переулке Антоненко и на Вознесенском проспекте. В итоге корпорации были переданы помещения на Антоненко. Стоимость переезда оценивалась почти в полтора миллиарда рублей, первый этап рассчитывали завершить летом. Основные подразделения решено перевезти в бизнес-центр «Сенатор» на 17-й линии Васильевского острова.

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