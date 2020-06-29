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29.06.2020 13:16
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В ОСК заболели коронавирусом 800 человек. Тысячи в изоляции, есть умершие

Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал о масштабах пандемии COVID-19 на предприятиях ОСК.

«У нас на сегодняшний день около 800 человек больных. На изоляции находится что-то около 6500 человек. Но цифры меняются каждый день — люди, слава богу, выздоравливают. Смертельных случаев у нас было всего два. В основном это люди с достаточно тяжелыми патологиями, основными заболеваниями, которые приводят к такого рода печальным итогам», — заявил он журналистам 29 июня во время онлайн пресс-конференции в «Интерфаксе».

«Фонтанка» еще в апреле сообщала, что коронавирус добрался до «Северной верфи». У четверых сотрудников «сомнительно положительные» анализы. Позднее такие сообщения поступили и с других предприятий ОСК в Петербурге.

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