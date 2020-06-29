Во время реставрации туалетной комнаты княгини Юсуповой найден фрагмент подлинной отделки. Его восстанавливают с помощью глазного скальпеля, сообщает 29 июня пресс-служба КГИОП.

По программе комитета в 2020 году во дворце Юсуповых на набережной реки Мойки проводятся работы в интерьерах личных комнат княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой, в том числе в Кабинете княгини (79,5 млн руб.), Персидской и Ванной комнатах (33,9 млн руб.) и Фарфоровом будуаре (Туалетной комнате) (26, 2 млн руб.). Реставрацию осуществляет ООО «Реставратор».

Уже сейчас мастера сделали несколько ценных находок. Например, в стене Фарфорового будуара они нашли фрагмент подлинной отделки. Его бережно демонтировали. А при снятии нашли фрагменты газеты «Тульские ведомости» 1895 года, вероятно, служившие для стабилизации древесины, из которой изготовлены филенки.



«Шелк панно пересох, имеются сильные поверхностные и глубинные загрязнения. Видны следы затеков от известки, столярного клея, затеки бурого цвета, фрагменты инородной ткани, приклеенные на поверхность штофа. Часть площади штофа жесткая и ломкая, в местах отверстий от гвоздей — ржавчина. На ткани имеются сечения и разрывы», — рассказали о состоянии панно в КГИОП.



Для того чтобы законсервировать находку, её сначала обеспылили, а потом произвели водную очистку от загрязнений с применением специального раствора для ослабления пятен ржавчины.



В настоящее время реставраторы очень осторожно, чтобы не повредить ткань, используя пинцет и глазной скальпель, очищают штоф от фрагментов инородной ткани и частиц клея. После завершения этого этапа специалистам предстоит укрепить штоф на дублировочную ткань.

