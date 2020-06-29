«К сожалению, у нас законом не регулируется эта проблема, у нас нет никаких рычагов, чтобы это запрещать. Единственное, наша просьба была, чтобы не оглашали свои результаты, данные экзитполов, по крайней мере до того момента, когда закончится голосование», — сказала глава ЦИК в понедельник, 29 июня, в эфире Business FM . Никаких рычагов воздействия на подобные действия у ЦИК нет, добавила она.

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова выразила сожаление после того, как ВЦИОМ опубликовал данные экзитпола о том, как голосуют россияне за обнуление президентского срока Владимира Путина и другие конституционные поправки из утверждённого Федеральным собранием закона действующего президента. Утром 29 июня ВЦИОМ сообщил , что, по данным экзитпола, за президентские поправки проголосовали 76 % участников голосования.

Вместе с тем Элла Памфилова заявила, что не существует законодательного запрета на агитацию в рамках этого плебисцита.



«Всяк свободен агитировать за, против, так, как он считает нужным, это только то, что мы себе этого не позволяем как избирательная система. Разного рода викторины, опросы — это все за пределами нашей компетенции. Самое главное, что я жестко очень стараюсь держать, — это наша территория, вне наших территорий, вне наших помещений голосования, и ни в коем случае в этом не участвуют наши члены избирательных комиссий. Все остальное за пределами (помещений. — Прим. ред.) — оно в свободном полете», — сказала председатель ЦИК.



Несмотря на отсутствие законодательных ограничений агитации против обнуления, и в Петербурге, и в других городах продолжается преследование тех, кто пытается агитировать против.



24 июня полиция Петербурга изъяла из типографии в Московском районе тысячи листовок против «вечного Путина». Наклейки «не дай себя обмануть», «НЕТ», «Вечное правление Путина?», по мнению силовиков, являются агитацией против действующей власти Российской Федерации. Активистам, которые готовили тираж, грозят штрафы. 26 июня сотрудники Центра «Э» пришли за листовками с вопросом о желании видеть на президентском посту действующего лидера до 2036 года. 29 июня стало известно, что полиция разыскивает расклейщиков стикеров, которые призывают «задуматься о будущем».

