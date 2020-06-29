Зря пропустил парад. У президента Киргизии не нашли коронавируса
У Сооронбая Жээнбекова, президента Киргизии, COVID-19 всё-таки нет, повторный тест на новый коронавирус у главы соседнего государства оказался отрицательным, сообщает его пресс-служба 29 июня. Из-за опасности Жээнбеков прилетел на торжества в Москву, но пропустил парад Победы.
«Ранее два теста, которые он сдавал при отбытии из Москвы и по возвращении в Бишкек, также были отрицательными», — сообщили в пресс-службе. В аппарате президента добавили, что для минимизации контактов Жээнбеков продолжает работу в удаленном режиме в государственной резиденции «Ала-Арча».
Пресс-служба главы Киргизии добавляет, что COVID-19 выявили ещё у 9 сотрудников аппарата президента. Напомним, что в минувшую субботу здание парламента Киргизии, где также расположен офис президента страны, закрыли на дезинфекцию после выявленных случаев заражения COVID-19 среди сотрудников аппарата президента. Тогда заболели 25 человек.
Напомним, 26 июня Путин позвонил Жээнебекову со словами благодарности за принятое решение. «Владимир Путин поблагодарил Сооронбая Жээнбекова за визит в Москву на торжественные мероприятия в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и за участие военнослужащих из Киргизии в параде на Красной площади», — писала тогда пресс-служба Кремля.