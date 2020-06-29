Зря пропустил парад. У президента Киргизии не нашли коронавируса

У Сооронбая Жээнбекова, президента Киргизии, COVID-19 всё-таки нет, повторный тест на новый коронавирус у главы соседнего государства оказался отрицательным, сообщает его пресс-служба 29 июня. Из-за опасности Жээнбеков прилетел на торжества в Москву, но пропустил парад Победы.

«Ранее два теста, которые он сдавал при отбытии из Москвы и по возвращении в Бишкек, также были отрицательными», — сообщили в пресс-службе. В аппарате президента добавили, что для минимизации контактов Жээнбеков продолжает работу в удаленном режиме в государственной резиденции «Ала-Арча».

