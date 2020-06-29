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29.06.2020 12:11
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Крым откроется для туристов уже на этой неделе. Никаких справок требовать не будут

Крымские власти рассказали о готовности курортов полуострова к приему гостей из других российских регионов.

«Никакие справки для въезда в Крым не нужны. По-прежнему остается термометрия в аэропорту, выборочная термометрия на Крымском мосту и на вокзале», — цитирует 29 июня заявление министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко РИА Новости.

По его словам, в Крыму уже в обычном режиме работают кафе, а отели откроются для туристов из других регионов с 1 июля. Власти призывают приезжающих на отдых соблюдать социальную дистанцию «как самое эффективное средство профилактики», а также носить маски в общественных местах. На пляже разрешено не пользоваться средствами защиты.

С начала пандемии на полуострове было выявлено почти 680 случаев коронавируса. В Крыму заявили о готовности снятия ограничений в конце мая. Туристический сезон назначили на июль, когда в Крыму ожидается 1–1,5 миллиона туристов.

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