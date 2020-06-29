Крым откроется для туристов уже на этой неделе. Никаких справок требовать не будут

Крымские власти рассказали о готовности курортов полуострова к приему гостей из других российских регионов.



«Никакие справки для въезда в Крым не нужны. По-прежнему остается термометрия в аэропорту, выборочная термометрия на Крымском мосту и на вокзале», — цитирует 29 июня заявление министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко РИА Новости.



По его словам, в Крыму уже в обычном режиме работают кафе, а отели откроются для туристов из других регионов с 1 июля. Власти призывают приезжающих на отдых соблюдать социальную дистанцию «как самое эффективное средство профилактики», а также носить маски в общественных местах. На пляже разрешено не пользоваться средствами защиты.

