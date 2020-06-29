Прыгал по крыше, бил тележкой и испражнялся на «Лексус». Петербуржец получил реальный срок за хулиганскую выходку

Прыгал по крыше и капоту, бил ногами по кузову, неустановленное количество раз ударял продуктовой тележкой из супермаркета, а после всего перечисленного испражнился на машину, — так провел один из апрельских дней петербуржец. Сегодня он ответил за свои действия перед законом.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов города 29 июня, виновным в умышленном уничтожении или повреждении имущества из хулиганских побуждений признан горожанин, который минувшей весной существенно повредил автомобиль Lexus RX 270, оставленный его владельцем на Бассейной улице.

