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29.06.2020 12:01
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Прыгал по крыше, бил тележкой и испражнялся на «Лексус». Петербуржец получил реальный срок за хулиганскую выходку

Прыгал по крыше и капоту, бил ногами по кузову, неустановленное количество раз ударял продуктовой тележкой из супермаркета, а после всего перечисленного испражнился на машину, — так провел один из апрельских дней петербуржец. Сегодня он ответил за свои действия перед законом.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города 29 июня, виновным в умышленном уничтожении или повреждении имущества из хулиганских побуждений признан горожанин, который минувшей весной существенно повредил автомобиль Lexus RX 270, оставленный его владельцем на Бассейной улице.

Кроссовер испытал на себе весь гнев агрессивного петербуржца: его пинали, на нем прыгали, били тележкой, а в конце измазали фекалиями. Хозяин машины оценил причиненный ему ущерб почти в 254 тысячи рублей.

Хулиган полностью раскаялся в содеянном. Московский районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев в исправительной колонии общего режима.

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Комментарии (11)

IvanLoh
Измазать дерьмом буржуйскую машину — а это и есть подлинное современное искусство — реальный срок. Спереть десятки миллионов казенных денег на свои претенциозные и глубоко лживые поделки — год условно. Все что вы должные знать о буржуазном правосудии.
vvdav
Ещё раз повторю вопрос - вы видели 200 лямов?
Это в 90-х 50 ровно помещалось в дипломат.
А нынче - три чемодана или всё поддиванье.
Что Серебряков, что Серебренников тоже их не видали, уверен
AGP
Номинантов на премию Дарвина всё больше.
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